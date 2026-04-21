Xiaomi Ucuz Tablet Tanıttı! 7600 mAh Batarya ve 120Hz Ekrana Sahip

Xiaomi, uzun süredir merakla beklenen Redmi Pad 2 SE'yi tanıttı. Bununla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihaz, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğyile öne çıkıyor. Tablette Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak.

Redmi Pad 2 SE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 9,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2048 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 600 nit

İşlemci: Snapdragon 6s 4G Gen 2

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 7.600 mAh

Hızlı Şarj: 18W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Redmi Pad 2 SE'nin Ekran Özellikleri Neler?

Redmi Pad 2 SE, 9,7 inç ekran büyüklüğüne sahip. Tablet, LCD ekran üzerinde 1280 x 2048 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 600 nit parlaklık sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Redmi Pad SE'de 11 inç ekran boyutu, 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık tercih edilmişti.

600 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Redmi Pad 2 SE'nin İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Snapdragon 6s 4G Gen 2 işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştriilen bu işlemci, Free Fire Max'i ortalama 27 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 48 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 55 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 42 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Söz konusu işlemci daha önce vivo Y31d modelinde de tercih edilmişti. İşlemcinin 2.9 GHz hızındaki dört çekirdeği oyun oynamak gibi aktivitelerde, 1.9 GHz hızındaki dört çekirdeği ise video izlemek ve internette gezinmek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Serinin bir önceki modelinde ise Redmi Pad SE'de Snapdragon 680 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 40 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 30 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Redmi Pad 2 SE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Redmi Pad 2 SE'nin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Serinin bir önceki modelinde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Redmi Pad 2 SE'nin Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni tableti, 7.600 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Redmi Pad 2 SE ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Önceki modelde 8.000 mAh batarya kapasitesi ve 10W kablolu şarj desteği bulunuyor.

Redmi Pad 2 SE Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi Pad 2 SE'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi Pad SE ve Redmi Pad 2 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 2 SE'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Redmi Pad 2 SE'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Pad 2 SE için 1.099 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7.241 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 9 bin TL civarında olabilir. Redmi Pad 2 SE'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda Redmi Pad 2 SE'nin oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Tabletin yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bununla birlikte özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj elde edilecek.

Bu arada yüksek yenileme hızının önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğime aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Ayrıca tabletin hem günlük kullanım hem de donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli performans sunacağını düşünüyorum.