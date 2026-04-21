POCO 8 GB RAM'li Ucuz Telefon Tanıttı! 7000 mAh Batarya ve Dahası

Ucuz Android telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. POCO M8s 5G tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunuyor.

POCO M8s 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 850 nit

İşlemci: Snapdragon 6s Gen 3

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2

Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve ikincil kamera

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 7.000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifkası

Boyut: 168,48 x 80,45 x 8,4 mm

Ağırlık: 217 gram

POCO M8s 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Qualcomm tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 50 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 45 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem hem daha verimli hem de daha yüksek hızda çalışıyor.

Snapdragon 6s Gen 3 işlemcisi adaha önce POCO M7 Plus ve Redmi 15 dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Serinin diğer modeli olan POCO M8'de ise Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3 yer alıyor. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

POCO M8s 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

POCO'nun yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 850 nit parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli POCO M8 5G'de 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken veya web sayfasında kaydırma yaparken bile bu belirgin bir şekilde hissediliyor. Bu arada IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

POCO M8s 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli M8'de 50 megapiksel ana kamera, yardımcı lens ve 20 megapiksel ön kamera tercih edilmişti.

POCO M8s 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Bütçe dostu Android telefon M8s 5G'de 7.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Serinin diğer modeli M8'de ise 5.520 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

POCO M8s 5G Türkiye'de Satılacak mı?

M8s 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda M8s 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

POCO M8s 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB depolama: 189 dolar (8.483 TL)

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 219 dolar (9.830 TL)

POCO M8s 5G'nin 189 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 8 bin 483 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 17 bin TL civarında olabilir. POCO M8s 5G'nin'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Özellikleri ve fiyatı göz önünde bulundurduğumda POCO M8s 5G'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Özellikle yüksek yenileme hızı çok önemli bir avantaj çünkü bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu net şekilde hissedilebiliyor.

Telefonun hem günlük kullanım hem de donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Benim için bir telefonda işlemci ve yenileme hızının yanı sıra batarya kapasitesi de oldukça önemli. M8s 5G, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.