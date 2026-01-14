Xiaomi'den Fiyat Performans Canavarı Geliyor! 16 GB RAM'i Var
Redmi Turbo 5 Max'in fiyatı ortaya çıktı. Peki, Xiaomi'nin çok güçlü işlemciye sahip yeni telefonu ne kadar fiyata satılacak? İşte detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Redmi Turbo 5 Max'in 2.500 yuan (15. 476 TL) civarında fiyata sahip olacağı iddia edildi.
- Telefonda MediaTek'in güçlü işlemcisi MediaTek Dimensity 9400+ yer alacak.
- Bütçe dostu telefon yaklaşık 9000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak.
Xiaomi, yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench'te görüntülenen Redmi Turbo 5 Max'in bu kez fiyatı ortaya çıktı. İddiaya göre akıllı telefon, uygun fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Telefon bunun yanı sıra çok güçlü işlemci ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.
Redmi Turbo 5 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?
En iyi fiyat performans telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Redmi Turbo 5 Max'in 2 bin 500 yuan (15 bin 476 TL) civarında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. 90W hızlı şarj teknolojisi ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi Turbo 4 Pro için 2 bin 199 yuan (13 bin 615 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.
Redmi Turbo 5 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+
- RAM: 16 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera
- Batarya: Yaklaşık 9000 mAh
- Hızlı Şarj: 100W
- İşletim Sistemi: Android 16
- Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69
Redmi Turbo 5 Max gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci sayesinde telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek. Redmi Turbo 4'te Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti.
Xiaomi'nin yeni telefonu, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Redmi Turbo 4 Pro'da ise 6,83 inç ekran büyüklüğü, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, yaklaşık 447 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı mevcut. Serinin yeni modelinde de 120Hz civarı yenileme hızı görebiliriz.
Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek akıllı telefonda yaklaşık 9000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. IP69 sertifikasına sahip telefon ayrıca belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olacak.