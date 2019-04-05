Remedy Enterteinment'ın Alan Wake 2 Denemesi Başarısız Olmuş

Remedy Entertainment tarafından geliştirilmiş olan ve 2005 yılında satışa sunulan Alan Wake, bilhassa korku oyunlarını seven oyuncular için kaliteli bir seçenek olmuştu. Oyuna adını veren roman yazarının tatil için gittiği Bright Falls kasabasında eşinin kaybolması ile patlak veren olayları anlatan Alan Wake, sunduğu atmosfer ile etkileyici olmuştu. Haliyle de bir devam oyununun gelmesini beklemiştik. Ne var ki, hiçbir zaman duyurulmamıştı. Meğer Alan Wake 2 oyununun geliştirilmesine yıllar önce başlanmış. Ancak geliştirme süreci beklendiği gibi ilerlememiş ve başarısız olunmuş.

Geçtiğimiz ayın son haftasında düzenlenen PAX East 2019 etkinliğine katılanların arasında Remedy Entertainment da vardı. Aynı etkinliğe katılan vg247, burada stüdyonun İletişim Yöneticisi Thomas Puha ile kısa bir röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportaj sırasında sorulan sorulardan bir tanesi de Alan Wake 2 oyununun gelip gelmeyeceğiyle ilgiliymiş.

Soruyu geçiştirmek yerine açıklayıcı bir cevap vermeyi uygun bulmuş olan Puha, "Yıllar önce Alan Wake 2 üzerinde çalışıyorduk ve başarıya ulaşamadık, yani orada bir şey yok - ayrıca önümüzdeki birkaç yıl için de epey sıkışığız." yorumunda bulundu ve devam etti. "Alan Wake fikri mülkiyetini aldık ama bu göründüğü kadar kolay değil ama evet aldık."

Remedy Entertainment şu an için bütünüyle Control oyununun geliştirme aşamasına odaklanmış durumda. Daha önceden yapılan duyuru ile bu oyun, 27 Ağustos 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Diğer yandan Thomas Puha'nın önümüzdeki birkaç yıl için sıkışık olduklarını söyleyerek neyi kastettiğini bilmiyoruz ama Alan Wake fikri mülkiyetini aldıklarına göre gelecekte bir Alan Wake 2 duyurusu ile karşılaşmayı umut edebiliriz. Tabii ki bunun için epey bir süre beklememiz gerekecekmiş gibi görünüyor.