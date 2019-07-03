Remothered: Tormented Fathers, Bu Ay Switch'e de Geliyor

Korku oyunu seven Switch sahiplerine bugün müjdeli bir haberimiz var. Remothered: Tormented Fathers Nintendo konsolu için bu ayın sonlarına doğru satışa sunulacak.

Eğer eski tarz korku oyunlarını seviyorsanız Remothered: Tormented Fathers tam size göre bir oyun diyebiliriz. Stormind Games tarafından geliştirilmiş olan oyun, Darril Arts tarafından yayınlanıyor. Şu anda PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satın alabileceğiniz Remothered: Tormented Fathers, araştırmacı Rosemary Reed karakterinin başından geçenleri anlatıyor. Celeste isimli bir kızın kaybolmasının arkasındaki nedeni öğrenmek için yola çıkan ana karakterimiz, babasının evine ulaştığında bir tür engelleme ile karşılaşıyor. Bu engelleme karşısında geri adım atmayı düşünmeyen Rosemary, akşam vakti eve gizlice girince kendisini kabusların içinde buluveriyor.

Efsanevi Clock Tower serisinin ruhani devam oyunu olarak kabul edilen Remothered: Tormented Fathers, hem oyunculardan hem de basından ciddi övgüler almış, hikayesi, oynanışı ve müzikleri ile birçok ödüle layık görülmüştü. Ülkemizde Türkçe dil desteğiyle de satışa sunulan oyunun Switch platformuna çıkış tarihi 26 Temmuz 2019 olarak belirlenmiş. Çıkışına epeyce zaman olmasına rağmen, şimdiden yayınlanmış olan çıkış fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.