Resident Evil 3 (2020) Demosu Cuma Günü Yayınlanabilir

Geçtiğimiz ay içerisinde Capcom tarafından Resident Evil 3 (2020) ön-bakış etkinliği gerçekleştirilmişti. Bu etkinlik sırasında bir açıklama yapan Japon oyun devi, çıkış öncesinde oyun için bir demonun yayınlanacağını duyurmuştu. Her ne kadar ilerleyen zamanlarda detaylı bilgilerin paylaşılacağı söylenmiş olsa da şu zamana kadar tek bir kelime bile edilmedi. Bir iddiaya göre, oynanabilir Resident Evil 3 (2020) demosunun bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Söz konusu Resident Evil olunca, sızıntı konusunda ilk başvurulan isim elbette Aesthetic Gamer oluyor. Malumunuz kendisi daha önceden Resident Evil 7: Biohazard - Not A Hero ve Resident Evil 3 (2020) ile ilgili olarak doğruluğu kanıtlanmış sızıntılar gerçekleştirmişti.

Twitter üzerinden Tsuna isimli bir kullanıcı, Aesthetic Gamer'a bu yönde bir bilgisi olup olmadığı sormuş. Bu soruya cevap veren Aesthetic Gamer, beklenen demonun 20 Mart 2020 Cuma günü yayınlanacağını söyledi.

March 20th. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 13, 2020

Bir hatırlatma yapmam gerekirse, Resident Evil 2 (2019) için hazırlanan One-Shot Demo, tam sürümün çıkışından iki hafta önce yayınlanmıştı. Aesthetic Gamer tarafından işaret edilen tarih ise Resident Evil 3 (2020) oyununun çıkışından tam iki hafta öncesine denk geliyor.

Bakalım verilen tarih doğru çıkacak mı? Bu açıklama sonrasında gözümüz kulağımız Capcom cephesine döndü. Gelişmeleri takipte olacağız.

Resident Evil 3 (2020) konusu

Serinin devam oyununda bir kez daha Jill Valentine rolünde olacaksınız. Orijinal oyundaki Konak Hadisesi'nden kurtulmayı başaranlardan bir tanesi olan Jill Valentine, aynı zamanda Umbrella Şirketi'nin Raccoon Şehri'ndeki zulmüne tanık olan son kişilerden bir tanesidir. Şirket ise onu durdurabilmek için çareyi nihai gizli silahı Nemesis'i devreye sokmakta bulur.