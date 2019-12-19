Resident Evil 3 (2020) Karakterleri Eskiye Göre Daha İlginç Olacaklar

Capcom Resident Evil 3 (2020) ile ilgili yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Yeni oyunun orijinaline göre önemli farklılıklar içereceği söyleniyor.

Bu senenin başında çıkan Resident Evil 2 (2019), bir yeniden yapım olduğu için bir dizi belirgin farklılıklar görmüştük ama temelde 1998 yılında çıkmış olan orijinaline mümkün olabildiğince yakın durmaya çalışıldığı her halinden belli oluyordu. Ne var ki Capcom Resident Evil 3 (2020) farklı bir yoldan gidecek.

CapcomChannel Youtube kanalı üzerinden yayınlanan son Capcom TV bölümünde Üretici Masachika Kawata önemli açıklamalarda bulundu. Söylenenlere göre, Capcom Resident Evil 3 (2020) karakterlerinin orijinal oyuna göre çok daha ilginç bir yapıya sahip olmalarını istiyormuş. Herhangi bir detay verilmiş değil ama muhtemelen yeniden yapımın atmosferi ile iyice yoğrularak bütünleştirilecekler diye tahmin ediyoruz.

Bazı hikaye olaylarında da ciddi farklılıklar yaşanacakmış. Mesela orijinal oyundaki Dario Rosso karakteri Resident Evil 3 (2020) oyununda daha büyük bir rol oynayacakmış. Rosso, Resident Evil 3: Nemesis oyununda yaşanan kargaşa sırasında annesi, eşi ve kızını kaybetmiş ve kendisini bir ambarda güvenceye almıştı ama sonu yine de hayırlı olmamıştı. Bakalım bu defa da aynısı mı olacak?

Bir diğer farklılık ise Hunter Beta açısından yaşanacak. Bu yaratık Resident Evil 3 (2020) oyununda da karşımıza çıkacak ama çok daha farklı görünmesinin yanı sıra hareket ve saldırı şekli de farklı olacakmış. Bu daha zorlu bir çatışmanın işareti olabilir. Son derece dikkatli olmakta fayda var.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Resident Evil 3 (2020), 3 Nisan 2020 tarihinde satışa sunulacak. Oyunu şu an PlayStation Store, Microsoft Store ve Steam üzerinden ön-sipariş ile satın alabilirsiniz.