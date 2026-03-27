Resident Evil Reqiuem İçin Yeni Özellik! Önemli Anları Yakalayacak

Resident Evil Requiem ya da kısaca RE: Requiem, geçen ayın sonuna doğru piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından oynanmaya devam ediyor. Hâlihazırda sahip olduğu özelliklerle zaten oldukça etkileyici olan oyun için yeni bir güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ise uzun zamandır talep edilen bir özelliği beraberinde getirdi.

Resident Evil Requiem'e Hangi Özellik Eklendi?

Resident Evil Requiem için yayınlanan yeni güncelleme ile oyuna fotoğraf modu eklendi. Oyunun resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden duyurulan özellik, ana karakterler Grace Ashcroft ile Leon S. Kennedy hayranları için önemli bir gelişme olarak ön plana çıkıyor. Öyle ki artık favori karakterinizin en havalı ya da en komik hâllerinin fotoğrafını çekebiliyorsunuz.

Oyunu durdurarak erişebileceğiniz özelliğin yanı sıra çeşitli hatalar giderildi. Belirli sahnelerde karakterlerin ifadelerinde değişiklik yapılırken PC'de bazı ekran kartlarını kullananlarda görülen görsel sorunlar ile oyunun durduk yere çökmesi gibi sorunlar ele alındı. PC oyuncuları artık daha sorunsuz bir oyun deneyimi elde edebiliyor.

RE: Requiem'de Fotoğraf Modunu Kullanmanın Şartları Var mı?

Resident Evil Requiem'e eklenen yeni fotoğraf modunu kullanmak için herhangi bir şart bulunmuyor. Oyuna yeni başlayan bir oyuncu bile doğrudan fotoğraf moduna geçip ilginç anları ölümsüzleştirebiliyor. Bu yakalanan fotoğraflardan ilgi çekeceğini düşündüklerinizi ise daha sonra Instagram, Reddit, X ve benzeri sosyal medya platformları üzerinden paylaşabilirsiniz.

RE: Requiem'de Fotoğraf Modu Hangi Platformlarda Kullanılabiliyor?

Capcom, Resident Evil Requiem için sunulan fotoğraf modunu sadece belirli platformlarla sınırlı tutmadı. Yeni özelliğe PlayStation 5, Xbox Series X / S, PC ve Nintendo Switch üzerinden erişim sağlanabiliyor. Bu özelliğe duraklatma menüsünden doğrudan erişim sağlanabiliyor. Bu sayedenormalde aşırı korkutucu olan anları durdurup sahneyi daha detaylı bir şekilde bakış atma fırsatına sahip oluyorsunuz.

RE: Requiem'in Bundan Sonraki Yol Haritasında Neler Var?

Geliştiricinin Resident Evil Requiem ile ilgili planları henüz sona ermiş değil. Oyun için yeni bir DLC (İndirilebilir İçerik) yolda. Henüz nasıl bir konuyu ele alacağı netlik kazanmadı fakat odak noktasında Leon'un olacağı iddia edildi. Hatta onun eşinin de olacağı belirtildi. Oyunu bitirdiyseniz muhtemelen Leon'un yüzüğünü görmüşsünüzdür. Bu, karakterin evli olduğunu doğruluyor fakat eşinin kim olduğu sır gibi saklanıyor. Neyse ki yakında çıkması beklenen DLC ile bu durum değişebilir.

Editörün Yorumu

Resident Evil serisinin oldukça uzun bir geçmişi var. Şimdiye kadar pek çok oyun piyasaya sürüldü. Benim favorim ise Resident Evil 3 oldu. Şimdiye kadar ikinci sıraya yerleştirebileceğim, kusursuz olarak gördüğüm bir oyun olmadı ama Requiem ile bu durum değişti. Yeni gelen fotoğraf modunu da mutlaka kullanacağım. Özellikle Leon ile yakalanacak çok önemli anlar olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de Requiem'i oynadıysanız fotoğraf modunu mutlaka denemenizi öneririm.