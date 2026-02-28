Çıkalı Bir Hafta Bile Olmadı! Yeni Resident Evil Oyunu Kırıldı

Capcom’un uzun bir süredir merakla beklenen yeni hayatta kalma oyunu Resident Evil: Requiem, kısa süre önce piyasaya sürüldü. Üstelik çıkar çıkmaz anlık oyuncu sayısı ile yeni bir rekora da imza attı. Şimdi ise popüler yapım, dikkat çekici bir gelişmeyle adından söz ettirdi. Öyle ki Resident Evil: Requiem, çıkışının üzerinden daha bir hafta bile geçmemişken resmen kırıldı. İşte ayrıntılar...

Resident Evil: Requiem Kırıldı

27 Şubat 2026'da piyasaya sürülen Resident Evil: Requiem, Avusturya merkezli bir şirket tarafından geliştirilen ve pek çok popüler yüksek bütçeli AAA oyun tarafından kullanılan Denuvo teknolojisine sahip. Oyunların kırılmasını engellemeyi amaçlayan bu teknoloji, iddialara göre bir hacker tarafından aşıldı.

Kirigiri's adlı bir bilgisayar korsanı, Resident Evil: Requiem oyununu kırdığını öne sürdü. Oyunun kapalı beta aşamasındaki sürümüne eriştiğini iddia eden hacker, oyun dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Zira serinin yeni oyununun bu kadar kısa sürede kırılması beklenmiyordu. Ancak bunun şimdilik yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu tekrardan belirtelim.

Resident Evil: Requiem Nasıl Bir Oyun?

En iyi hayatta kalma oyunları arasında gösterilen Resident Evil: Requiem, seriyi yeniden köklerine döndürüyor. Oyunun merkezinde gizemli bir vakayı araştırmakla görevlendirilen FBI analisti Grace Ashcroft bulunuyor. Karanlık atmosferi ve sınırlı kaynak yönetimi ile oyunculara sürekli korku hissettiren yapım, hem birinci şahıs kamerası açısı hem de üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanabiliyor.

Resident Evil: Requiem Fiyatı Ne Kadar?

Resident Evil: Requiem, Steam'de 52,49 dolara yani 2 bin 300 TL'ye satılıyor. Epic Games Store'da ise 2 bin 999 TL fiyata sahip. PlayStation konsolların dijital oyun mağazası PlayStation Store'a baktığımızdaysa 3 bin 449 TL fiyat etiketini görüyoruz.

Resident Evil: Requiem PC Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 11 (64-bit) Windows 11 (64-bit) İşlemci Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500 Ekran Kartı GeForce GTX 1660 6 GB / Radeon RX 5500 XT 8 GB GeForce RTX 2060 Super 8 GB / Radeon RX 6600 8 GB RAM 16 GB 16 GB DirectX Sürüm 12 Sürüm 12

