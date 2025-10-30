Resident Evil Requiem'ın Türkiye Fiyatı Açıklandı [Video]

Çok saıyda oyuncu tarafından merakla beklenen Resident Evil Requiem ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Resident serisinin yeni oyunu ön siparişe açıldı. Bununla birlikte Resident Evil Requiem'ın Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, oyunu satın almak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

Resident Evil Requiem'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

En iyi zombi oyunları arasına katılmaya hazırlanan Resident Evil Requiem standart ve Deluxe olmak üzere iki farklı sürüm ile ön siparişe sunuldu. Standart sürüm Steam'de 52.49 dolar (2.202 TL), Epic Games mağazasında 2.999 TL, PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 3.449 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Deluxe sürüm için Steam'de 59.99 dolar (2.518 TL), Epic Games mağazasında 2.999 TL, PlayStation ve Xbox mağazalarında ise 3.849 TL fiyat etiketi belirlendi. Deluxe sürümde Dimitrescu dahil beş adet kostüm, iki adet filtre, dört adet silah görünümü, Mr. Raccoon dahil iki adet aksesuar, ses paketi ve mektuplar yer alıyor.

Resident Evil Requiem'ın Çıkış Tarihi

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

Resident Evil Requiem Fragmanı

Resident Evil Requiem Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma ve korku türlerindeki Resident Evil Requiem, FBI'da görevli analist Grace Ashcrof'a odaklanıyor. Oyunda Grace gizemli ölümleri araştırmak üzere terk edilmiş bir otele gider. Bu soruşturma onu dolaylı olarak Raccoon City'e ve şehrin yok edilmesinin ardındaki karanlık gerçeğe ulaştırır.

Capcom tarafından geliştirilen yapımda birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında geçiş yapılabilecek. Gerilim dolu bir deneyim sunması beklenen oyunda soruşturma, bulmaca ve kaynak yönetimi gibi klasik hayatta kalma ve korku ögeleri bulunacak. Tüm bunlar, oyunu çok daha keyifli hâle getirecek.