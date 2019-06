Resident Evil: Revelations ve Dört Oyun Daha Xbox Game Pass'e Geliyor

Xbox Game Pass servisi ay geçtikçe daha da büyümeye devam ediyor. Bu ay servisin PC platformunda da faaliyete geçmesi netincesinde yüzden fazla oyun daha abonelerin beğenisine sunulmuştu. Xbox Wire sitesi üzerinden açıklama yapan Microsoft, servis için dört yeni oyunun daha müjdesini verdi.

Yapılan açıklama ile bugün iki ve 27 Haziran 2019 tarihinde de iki olmak üzere toplamda dört yeni oyun daha Xbox Game Pass servisine eklenecek. Bu oyunlar Resident Evil: Revelations, Rare Replay, Torment: Tides of Numenera ve Goat Simulator olarak sıralanıyorlar.

Resident Evil: Revelations (20 Haziran 2019) - Xbox One

Resident Evil: Revelations, öncelikle 3DS için satışa sunulmuştu. Yan senaryoya sahip olan oyun, Resident Evil 4 ve Resident Evil 5 arasındaki bir zamanda geçiyor. Konu olarak ise Chris Redfield ve ortağı Jessica Sherawat ikilisini bulmak için kendilerinden haber alınan son yere, yani Queen Zenobia isimli gemiye ayak basan Jill Valentine ve ortağı Parker Luciani ikilisinin başından geçen korku dolu hikaye anlatılıyor.

Rare Replay (20 Haziran 2019) - Xbox One

Rare Replay aslında bir koleksiyon paketi. 2015 yılı içerisinde satışa sunulmuştu ve içerisinde de geride bırakılan otuz yıl boyunca Rare ve Ultimate Play the Game tarafından satışa sunulmuş olan otuz kadar oyun bulunuyor. Bu oyunlar ZX Spectrum'dan Xbox 360'a kadar uzanan ve birçok farklı türden oyunlar. Koleksiyonun oluşturulması sırasında aşağıdaki listeden bakabileceğiniz oyunların hem içerikleri hem de teknik sorunları muhafaza edilerek aktarılmış. Bununla birlikte bir takım hile kodları ve Snapshots modunun da eklendiği koleksiyon paketindeki oyunların tam listesine aşağıdan bakabilirsiniz:

Atic Atac

Banjo-Kazooie

Banjo-Tooie

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts

Battletoads

Battletoads Arcade

Blast Corps

Cobra Triangle

Conker's Bad Fur Day

Digger T. Rock

Grabbed by the Ghoulies

Gunfright

Jet Force Gemini

Jetpac

Jetpac Refuelled

Kameo: Elements of Power

Killer Instinct Gold

Knight Lore

Lunar Jetman

Perfect Dark

Perfect Dark Zero

R.C. Pro-Am

R.C. Pro-Am 2

Sabre Wulf

Slalom

Snake Rattle n Roll

Solar Jetman: Hunt for the Golden Warpship

Underwurlde

Viva Pinata

Viva Pinata: Trouble in Paradise

Torment: Tides of Numenera (27 Haziran 2019) - PC

inXile Entertainment tarafından geliştirilen ve Techland Publishing tarafından yayınlanan Torment: Tides of Numenera, 1999 yılında satışa sunulmuş olan Planescape: Torment için ruhani devam oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun hikayesi Last Castoff isimli bir karakterin etrafında dönüyor. Angel of Entropy The Changing God'ın peşine düşüyor ve bu bağlamda biz de dahil olmak üzere bütün eserlerinin kökünü kurutmayı hedefliyor. Bizim ise müttefiklerimizle bir olarak Ninth World boyunca ve ötesine seyahat ederek her şey yitirilmeden önce atamızı bulmamız gerekiyor.

Goat Simulator (27 Haziran 2019) - Xbox One ve PC

Goat Simulator, Coffee Stain Studios tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan eğlenceli bir oyun. Konsol versiyonları için Double Eleven ile iş birliği yapılan oyunda, adına bağlı olarak bir keçiyi yönetiyoruz. Objeleri yalayarak dilimize yapıştırabiliyor, objelere kafa atabiliyor, çeşitli zıplamalar ve çeşitli numaralar gerçekleştirebiliyoruz. Bununla birlikte dönüştürücüleri açmak için de altın keçi kupalarını toplamamız ve çeşitli araştırma görevlerini yerine getirmemiz gerekiyor.

Bu ay altı oyun Xbox Game Pass servisinden ayrılacak

Son olarak, Microsoft bu ay itibarıyla Xbox Game Pass servisinden ayrılacak olan oyunların da duyurusunu yaptı. Buna göre 27 Hazıran 2019 tarihinde Next Up Hero, 30 Haziran 2019 tarihinde de Dead Island Definitive Edition, Devil May Cry 4 Special Edition, Shadow Complex Remastered, Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ve Zombie Army Trilogy servisten ayrılacak olan oyunlar olacaklar.