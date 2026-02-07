Roblox Artık Bir Tık Uzaklıkta Olacak! Hiçbir Gelişme Kaçırılmayacak

Roblox, Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarda oyun oynayanların çok memnun kalacağı bir özelliğe kavuştu. Platformun arkasındaki şirket, oyuncuların güncelleme yapılmasını bekleme ve bildirimleri kaçırma gibi uzun bir zamandan beri devam eden sorunlarına karşılık olarak yeni çözüm yolunu devreye aldı.

Roblox Artık PC'de Arka Planda Çalışıyor

Roblox, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Windows işletim sistemli bilgisayarlarda oyun oynayanlara seslenerek Roblox uygulamasının artık arka planda çalıştığını duyurdu. Bu yenilik, oyuncular açısından pek çok önemli avantajı beraberinde getirecek gibi görünüyor. Bu avantajların en başında ise arkadaşlarınızla oyuna girmeye niyetlendiğinizde karşınıza çıkan güncelleme ekranından kurtaracak olması geliyor.

Uygulamanın arka planda sürekli çalışmaya devam etmesi, siz sosyal medya uygulamalarında gezinmeye veya YouTube'da video izleme gibi başka işlerle uğraşırken arka planda güncellemeleri de otomatik olarak gerçekleştireceği anlamına geliyor. Böylece güncellemeler artık yalnızca Roblox istemcisini açtığınızda başlamayacak, bilgisayar boştayken güncellemeleri aradan çıkararak size doğrudan oyuna girme imkânı sunacak.

İkinci avantajı, her türlü oyun davetinden haberinizin olmasını sağlaması. Bir arkadaşınız sizi oyuna davet ederse bu durumdan anında haberdar olacaksınız. Böylece davet süresi sona ermeden ya da sunucu kapasitesi dolmadan önce doğrudan oyuna girebilecek ve arkadaşınızla eğlenceli vakit geçirmeye başlayabileceksiniz.

Bildirimler sadece oyun davetleri ile de sınırlı kalmayacak. Buna ek olarak yeni arkadaşlık istekleri, mesajlar ya da beklediğiniz bir etkinliğin başlaması da dahil olmak üzere hemen hemen her türlü gelişmeden direkt haberdar olabileceksiniz. Kısacası siz bilgisayar başında olduğunuz sürece Roblox hiçbir şeyi kaçırmanıza izin vermeyecek. Dahası, uygulama zaten arka planda hazırda bekleyeceği için uygulamanın açılmasını beklemenize de gerek olmayacak.