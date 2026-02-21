Oyuncular Artık En Çok Bu Platformu Kullanıyor! Steam'i Bile Geçti

Türkiye'de erişime engellenen Roblox, dünyanın geri kalanında sayıları altüst etmeye devam ediyor. Oyun platformu, 2025 yılına dair sektör analizlerine göre sektörde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ortaya çıkan bilgilere göre platform, 2025 yılında en çok oyun sektöründeki büyümenin büyük bir kısmında rol oynadı.

Roblox'un 150 Milyon Günlük Aktif Kullanıcısı Var

Roblox'un günlük aktif kullanıcı sayısı, 2025 yılında 150 milyonun üzerine çıktı. 2024 yılı ile karşılaştırdığımızdan %60 dokuzluk bir artış söz konusu olduğunu görüyoruz. Önceki yıllara göre oyuncular Roblox'ta çok daha fazla zaman geçiriyor. Aylık toplam oyun oynama süresi 10.000.000.000 saatin üzerine çıktı ki bu, Steam, Fortnite ve PlayStation'ın toplam süresinden bile daha fazla.

Oyun sektöründeki rakiplerini bir hayli geride bırakan bu platform, kendisini artık farklı bir sektörden rakip bulmuş durumda. Netflix'in kullanıcı başına ortalama etkileşim oranı yılda yüzde 1 artış gösterirken Roblox ise 2022 yılından bu yana yüzde 25-70 arasında değişen büyüme oranları elde etti.

Bir Roblox Oyunu, Yayıncıların Tüm Oyunlarına Fark Atabiliyor

Roblox o kadar popüler bir oyun platformu ki ev sahipliği yaptığı sadece bir oyun, bir yayıncının tüm oyuncularını geride bırakabiliyor. Örneğin Grow a Garden isimli bir oyun, 2025 yılında Blizzard Entertainment'ın 2024 yılındaki bütün oyunlarını toplam aylık ortama aktiflik açısından geçti.

Aslına bakacak olursanız bu tablo pek de şaşırtıcı değil. Roblox'un bu kadar popüler olmasının en önemli sebeplerinden biri, tüm kullanıcıların kendi oyunlarını geliştirebiliyor olması. Herkesin ilgisini çekecek çok sayıda büyük ya da küçük fark etmeksizin bir oyun bulunuyor. Bu da oyuncuların sürekli olarak yeni oyunlar denemesine imkan sağlıyor. Bir diğer avantajı ise oyuncuların tek başına değil, arkadaşlarıyla oynuyor olması.

Sohbet, birlikte görev yapma, rekabet etme ve benzeri artılarını göz önünde bulundurduğumuzda platformun neden bu kadar önde olduğunu fark etmek mümkün hale geliyor. Steam gibi platformlara baktığımızdaysa sosyalleşmenin biraz daha geri planda kaldığını görüyoruz.