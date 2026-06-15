Türkçe Destekli Gears of War: E-Day'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

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Gears of War: E-Day'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Bu sayede oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir problemle karşılaşılmaması için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı açıklığa kavuştu. Ayrıca yeni Gears of War oyununun kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklandı.

Gears of War: E-Day'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

64 bit İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7‑6850K / i5‑10400

AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7‑6850K / i5‑10400 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060 / Intel A580

NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060 / Intel A580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

En iyi TPS oyunları arasına katılmaya hazırlanan Gears of War: E-Day'in minimum sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce RTX 5050, GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 6600, Radeon RX 9060 ve Intel A580 ekran kartı gerekiyor. Ayrıca en az AMD Ryzen 5 2600X, Intel i7‑6850K ya da i5‑10400 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Minimum sistem gereksinimleri için ayrıca en az 12 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor.

Gears of War: E-Day'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit

64 bit İşlemci: AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K

AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5060 / NVIDIA GeForce RTX 3060ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT / Intel B580

NVIDIA GeForce RTX 5060 / NVIDIA GeForce RTX 3060ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT / Intel B580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce RTX 5060, GeForce RTX 3060ti, AMD Radeon RX 6700 XT, Radeon RX 9060 XT veya Intel B580 ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az AMD Ryzen 5 5600 ya da Intel i5-11600K işlemcisi gerekiyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ayrıca en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor.

Gears of War: E-Day Kaç GB?

Gears of War: E-Day'in yüklenebilmesi için en az 130 GB depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabiliyor. Bu sayede kullanılabilir alanın miktarı kolayca artıyor.

Gears of War: E-Day Fragmanı

Gears of War: E-Day'in Fiyatı Ne Kadar?

PC Fiyatı: 48.99 dolar (2.266 TL)

48.99 dolar (2.266 TL) Xbox Fiyatı: 2.999 TL (Game Pass'e gelecek)

Yukarıda standart sürümün fiyat etiketleri bulunuyor. Gears of War: E-Day'in Premium sürümü için Steam'de 69.99 dolar (3.239 TL), Xbox mağazasında ise 4.299 TL fiyat etiketi belirlendi.

Gears of War: E-Day Nasıl Bir Oyun?

Gears of War: E-Day, ilk Gears of War oyununun 14 yıl öncesini konu alıyor. The Coalition tarafından geliştirilen oyun, Locust olarak adlandırılan düşmanların yeraltından yüzeye çıktığı Emergence Day dönemini anlatıyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de bulunacak.

Oyun tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli moda da sahip olacak. Dolayısıyla Gears of War: E-Day, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alacak. Kaliteli grafiklere sahip yapımın yayıncılığını Xbox Game Studios üstlendi. Merakla beklenen oyunda siper alma mekaniği de yer alacak. Bu mekaniği sık sık kullanmak zorunda kalacağız.

Gears of War: E-Day Ne Zaman Çıkacak?

Gears of War: E-Day, 6 Ekim 2026 tarihinde PC ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak. Oyunu Steam veya Xbox mağazası üzerinden ön sipariş verebilirsiniz. Premium sürümü ön sipariş veren oyuncular, oyunu çıkışından beş gün önce oynamaya başlayabilecek.

Editörün Yorumu

Gears of War serisini seven biri olarak Gears of War: E-Day'i duyurulduğu ilk günden beri merakla bekliyorum. Paylaşılan oynanış videosu ile birlikte beklentim daha da arttı. Bu yapımda da muhtemelen oyuna girer girmez kendimizi bitmek bilmeyen bir aksiyonun içinde bulacağız. Oyunun co-op modunu destekleyecek olması da önemli bir avantaj. Bu mod, oyunu daha eğlenceli hâle getirecektir.