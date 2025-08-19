Roblox’tan Kritik Karar: Türkiye’de Yeniden Açılacak mı?

Roblox son dönemlerde oldukça sancılı bir süreçten geçiyor. Şirket aleyhine açılan davalar, artan tepkiler ve piyasa değerinin düşmesi, platformu güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmeye zorladı. Bu kapsamda yalnızca cinsel içerikleri yasaklayan mevcut kurallar genişletilerek daha kapsamlı bir yasak listesi oluşturuldu. Gelişmelerin ardından ise en çok merak edilen konu Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılıp açılmayacağı oldu. İşte detaylar…

Roblox, Yasak Politiklarını Daha Kapsayıcı Hale Getirdi

Roblox, yediden yetmişe milyonlarca oyuncuya hitap eden dev bir oyun platformu. Özellikle küçük yaş gruplarının yoğun ilgi gösterdiği platformda kullanıcılar kendi oyunlarını geliştirme ve yayınlama imkanına sahip. Ancak bu özgür ortamın bir sonucu olarak ne yazık ki küçük çocuklar için uygun olmayan, cinsel içerikli oyunlar da zaman zaman ortaya çıkabiliyor.

Bu durum şimdiye kadar birçok dava açılmasına yol açtı. Hatta bunlar arasında ABD’li bir başsavcının açtığı dava da bulunuyor. Söz konusu davada Roblox’un çocukların geniş çaplı cinsel istismarını doğrudan kolaylaştırdığı ve özellikle Louisiana’daki -başsavcının görev yaptığı eyalet- çocuklara kalıcı zararlar verdiği iddia edildi.

Tüm iddiaları reddeden Roblox, yakın zamanda 13 yaş üstü kullanıcılar için yaş doğrulama zorunluluğu, ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını uzaktan yönetebileceği yeni denetim sistemleri ve küçük yaştaki oyuncuların sosyal buluşma alanlarına erişimini engelleyen kısıtlamalar getirmişti. Şimdi ise platform, artık yalnızca cinsel içerikleri değil, cinsel imalar barındıran içerikleri de yasak kapsamına aldı.

Buna göre bar, kulüp, yatak odası ve banyo gibi özel alanları içeren oyunlara artık yalnızca 17 yaş ve üzerindeki kullanıcılar erişebilecek. Ayrıca bu tür özel alanları temel alan içerikler geliştirmek isteyen oyun yapımcılarının da kimlik doğrulaması yapmaları gerekecek.

Roblox, Türkiye'de Yeniden Erişime Açılır mı?

Oyun devinin aldığı bu kararlar, hem ABD’de açılan davaların hem de Türkiye’de uygulanan erişim yasağının ardından atılmış önemli adımlar olarak öne çıkıyor. Bu süreç şirketin yasal düzenlemelere uyum sağlama konusunda ciddi bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Roblox’un Türkiye’de yeniden erişime açılması ihtimali her geçen gün daha da artıyor.

Nitekim CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de bu konuda aktif girişimlerde bulunan isimlerden biri. Hatta kısa süre önce ABD’deki Roblox ofisini ziyaret ederek şirket yetkilileriyle görüşen Sarıgül, yaptığı açıklamalarda platformun yakın zamanda Türk oyuncular için yeniden erişime açılacağını ifade etti.

Sıkça sorulan "Roblox Türkiye''de ne zaman açılacak?" sorusu ise şu an için cevapsız.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.