GTA'ya Uygun Fiyatlı Rakip Geliyor! Oynanış Videosu Yayınlandı

Grand Theft Auto (GTA) alternatifi oyun oynamak isteyen oyuncular tarafından merakla beklenen Samson ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samson'ın oynanış videosu paylaşıldı. 5 dakika 20 saniye uzunluğundaki video, oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Samson'ın Oynanış Videosu Yayınlandı

YouTube üzerinden yayınlanan video, dövüş sistemi ve araç sürüşüne odaklanıyor. Görüntülere bakıldığında araç çeşitliliği dikkat çekiyor. Oyunda klasik arabalardan modifiye edilmiş yarış arabalarına kadar pek çok araç bulunacak. Fizik motoru sayesinde kaza sahneleri daha gerçekçi şekilde tasarlanmış.

GTA benzeri oyunlar arasında yerini almaya hazırlanan oyunda ayrıca dövüş sırasında yumruğun yanı sıra boru gibi yakın dövüş silahlarını da kullanabileceğiz. Dövüş sistemi çevresel unsurlara dayanacak. Düşmanları alt etmek için örneğin raflar, sandalyeler, variller ve tuğla yığınlarından yararlanabileceğiz..

Açık dünya, aksiyon ve macera türlerindeki Samson'da tıpkı GTA serisinde olduğu gibi ister şehirde özgürce gezebileceğiz ister görevleri tamamlamaya çalışacağız. Farklı araçların ağırlık, hız ve çarpışma hissi birbirinden farklı olacak. Yeni oynanış videosunda da bu araçlara yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz.

İnsanlar davranışlarımıza göre tepki verecek. Örneğin arabayı dikkatsiz şekilde sürdüğümüzde bizden kaçacaklar. Bir kişi yaralanırsa diğer insanlar onun yanına gidip yardım etmeye çalışacak. Polisler de yaptıklarımıza göre tepki verecek. Oyunun ana hikâyesi yaklaşık 10 saat sürecek ancak bu süre, yan görevlerlre birlikte toplamda 25 saate kadar çıkacak.

Samson'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre Samson, 24.99 dolar (1.086 TL) fiyat etiketiyle Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden satışa sunulacak. Oyunu ister Steam ister Epic Games mağazası üzerinden istek listesine ekleyebilirsiniz. Bunun için bu mağazalardan birine girin ve oyunun sayfasını ziyaret edin. Ardından istek listesi seçeneğini seçin.

Samson Ne Zaman Çıkacak?

Liquid Swords taraıfndan geliştriilen Samson, 2026 yılının başlarında piyasaya sürülecek. Oyunun yüklenmesi için en az 16 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz.

Samson'ın Minimum Sistem Gereksinimleri