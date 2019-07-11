Samsung Galaxy A Serisi Reklam Filmi Yayında

Samsung'un yeni Galaxy A serisi için hazırladığı reklam filmi yayında. Film, Galaxy A30, A50 ve A70 için hazırlanırken, her ürünün ön plana çıkan özelliği, filmin içinde yer alan insan hikayeleri eşliğinde anlatılmakta.

Samsung, Galaxy A Serisi ile Farklı Bakıyor!

Samsung, takipçilerini #FarklıBak’maya davet ediyor. Bir süredir Galaxy serisi telefonlarla çekilmiş ilham verici fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu mesajı takipçilerine ileten Samsung Electronics Türkiye, insan hikayelerinden kısa enstantanelere odaklanan yeni reklam filmi ile bu yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmakta.

Fotoğraf tutkunlarına hitap eden FarklıBak projesi kapsamındaki yeni reklam filmi her zaman görmeye alışkın olduğunuz manzaralara bile Galaxy A Serisi ile #FarklıBak’manın mümkün olduğunun altını çizmekte.

Samsung’un yeni Galaxy A serisi için hazırladığı reklam filmi çekimleri sırasında 6 bin kilometre yol kat edildi. 4 farklı şehirde, yaklaşık 100 kişilik kast ekibi ve 75 kişilik teknik ekip çekimlerde çalıştı.

Galaxy A30, A50 ve A70 modelleri, insan hikayeleri içindeki kısa enstantaneleri izleyicilere aktarmaya Nemrut Dağı’nda güneşin doğuşu ile başlıyor.

Gün ortasında Likya Yolu’nda gezinti yapan gençlerin o anda karşılaştığı çoban ve sürüsünü eşsiz Akdeniz manzarası ile fotoğraflamasıyla devam ediyor. Tarihi Yarımada’nın muhteşem görüntüleri eşliğinde 24 saatlik gün döngüsü tamamlanıyor.

Hemen aşağıda bulunan videodan Samsung'un ülkemizde çekilen reklam filmini izleyebilirsiniz.

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