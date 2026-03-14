Samsung'un Yeni Telefonu Yolda! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

Samsung'un merakla beklenen yeni telefonu Galaxy A37'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Galaxy A37'nin renk seçenekleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefon, dört farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulacak. Cihazın tasarımı ise serinin bir önceki modeli olan Galaxy A36'ya çok benzeyecek.

Samsung Galaxy A37'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Bütçe dostu telefonlar arasında yer almaya hazırlanan Galaxy A37, koyu gri, koyu yeşil, açık mor ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Böylece kullanıcılar kendi tarzına en uygun rengi seçebilecek. Bu arada Samsung Galaxy A36'nın renk seçenekleri arasında ise siyah, açık gri, açık yeşil ve lila yer alıyor.

Galaxy A37'nin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül bulunacak. Dikey olarak konumlanmış modül üzerinde üç adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş göreceğiz. Arka yüzeyde Samsung logosu da bulunacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları da yer alacak.

Samsung Galaxy A37'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Samsung Galaxy A37'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 1480 işlemciis yer alacak. Orta segmentte konumlanan işlemci 2.75 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek içeriyor. Bu işlemci sayesinde Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun için yeterli bir performans sunuyor.

Samsung Galaxy A37'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Galaxy A37'de 5000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi bulunacak. 2022'de tanıtılan Samsung Galaxy A33, 2023'te tanıtılan Samsung Galaxy A34, 2024'te tanıtılan Samsung Galaxy A35 ve 2025'te tanıtılan Samsung Galaxy A36'da da aynı batarya kapasitesi tercih edilmişti. Bu durum, A serisinde uzun süredir 5000 mAh batarya kapasitesinin bir standart hâline geldiğini gösteriyor.

Samsung Galaxy A37'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Android telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Akıllı telefonun ön yüzeyinde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Galaxy A36'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A37'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Bütçe dostu telefon, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Galaxy A37, Super AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Galaxy A36'da ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, Super AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık mevcut. Yeni telefonda da 1900 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

Samsung Galaxy A37 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy A37'nin 2026 yılının mart ayının sonuna doğru tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy A36, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A37 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Samsung'un çok sayıda akıllı telefonu satılıyor. Bunlar arasında Galaxy A serisinin en yeni modeli olan Galaxy A36 da bulunuyor. Dolayısıyla Samsung Galaxy A37'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Bu konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy A37'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A36 şu anda 19 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy A37'nin ise önceki daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda 25 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan görüntüleri göz önünde bulundurduğumda Galaxy A37'nin çok şık bir tasarıma sahip olacağını söyleyebilirim. Ayrıca yeni modelin renk seçeneklerini de çok beğendim. Telefon donanım konusunda da orta segmentte iddialı olacak. Öyle ki Exynos 1480 sayesinde hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans elde edilecek. 120Hz yenileme hızı da akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak.