Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra İnceleme - 100X ZOOM ile Tanışın!

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra inceleme videosunda Samsung'un yepyeni akıllı telefonlarının kamera incelemesini, ekranlarının incelemesini, 100x zoom'un incelemesini, işlemci detaylarını ve teknik özelliklerini sizlere aktarıyoruz.
Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra incelemesinde Samsung'un kullanıcıların beklentilerini karşılamaya yönelik çıkarttığı yeni S serisinin tüm detaylarıyla incelemesini sizlere tüm dünya ile beraber paylaşıyoruz.
Hemen aşağıdan Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.
Galaxy S20 ailesi güçlü teknik özellikleri, 120 Hz ekran yenileme hızları, kamera detayları, işlemcileri ve genel tasarımıyla oldukça dikkat çeken bir akıllı telefon serisi olmayı başarıyor.
Galaxy S20 Teknik Özellikleri
Ekran: 6.2 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (563, PPİ piksel yoğunluğu), 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti
Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme
Ön Kamera: 10 MP
İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre
Ram: 8GB
Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)
Pil: 4000 mAh
Galaxy S20 Plus Teknik Özellikleri
Ekran: 6.7 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (525, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti
Kamera: 12 MP, 12 MP, 48 MP 3X hibrit, 30X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme
Ön Kamera: 10 MP
İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre
Ram: 8GB
Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)
Pil: 4500 mAh
Galaxy S20 Ultra Teknik Özellikleri
Ekran: 6.9 inç Quad HD, Dinamik Amoled, HDR 10+, (512, PPİ piksel yoğunluğu) 120 Hz ekran yenileme hızı, 240 Hz dokunma hassasiyeti
Kamera: 12 MP, 108 MP, 48 MP 10X hibrit optik, 100X Space Digital Zoom, 8K video kayıt etme
Ön Kamera: 40 MP
İşlemci: Exynos 990 7 Nanometre
Ram: 12GB
Depolama: 128 GB (1 TB'a kadar arttırılabilir)
Pil: 5000 mAh
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