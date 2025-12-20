Samsung’dan Popüler Modele One UI 8.5 Güncellemesi!
Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini daha fazla modele ulaştırmaya devam ediyor. Son olarak Galaxy S23 FE için güncelleme dağıtılmaya başlandı.
⚡ Önemli Bilgiler
- One UI 8.5, Galaxy S23 FE üzerinde test edilmeye başlandı.
- Güncelleme herkese açık beta olarak sunulmayacak.
- Kararlı sürümün 2026’nın ilk yarısında gelmesi bekleniyor
Samsung, One UI 8.5 Beta programını kademeli olarak genişletmeye devam ediyor. Güncellemeyi ilk olarak Galaxy S25 serisi ile başlatan Güney Koreli teknoloji devi, artık daha eski modellere odaklanmış durumda. Bu kapsamda bütçe dostu amiral gemisi cihazlar da unutulmuyor. Son olarak Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini alan modeller listesine Galaxy S23 FE’yi de ekledi.
Galaxy S23 FE için One UI 8.5 Yolda
Samsung’un en güncel arayüz yazılımı One UI 8.5’in Galaxy S23 FE üzerinde test edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Tabii bu sürüm herkese açık bir beta değil ve yalnızca dahili test sürecini kapsıyor. Mevcut bilgilere göre Galaxy S23 FE’nin 2026’nın ilk yarısında kararlı One UI 8.5 güncellemesini alması bekleniyor. Bu da çok beklemeyeceğimiz anlamına geliyor.
One UI 8.5 Ne Zaman Tanıtılacak?
Samsung'un Android 16 tabanlı yeni arayüz yazılımı, Galaxy S26 serisi ile birlikte duyurulacak. Yeni amiral gemilerinin ise Mart 2026'dan sonra piyasaya sürüleceği söyleniyor.
One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Modeller
Galaxy S Serisi
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z Katlanabilir Serisi
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A Serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A26
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A15 (LTE + 5G)
- Galaxy A16 (LTE + 5G)
- Galaxy A06 (LTE + 5G)
- Galaxy A17 (LTE + 5G)
Galaxy Tab Serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Galaxy F Serisi
- Galaxy F56
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
- Galaxy F36
Galaxy M Serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover Serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy XCover 6 Pro