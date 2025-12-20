Samsung’dan Popüler Modele One UI 8.5 Güncellemesi!

Samsung, One UI 8.5 Beta programını kademeli olarak genişletmeye devam ediyor. Güncellemeyi ilk olarak Galaxy S25 serisi ile başlatan Güney Koreli teknoloji devi, artık daha eski modellere odaklanmış durumda. Bu kapsamda bütçe dostu amiral gemisi cihazlar da unutulmuyor. Son olarak Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini alan modeller listesine Galaxy S23 FE’yi de ekledi.

Galaxy S23 FE için One UI 8.5 Yolda

Samsung’un en güncel arayüz yazılımı One UI 8.5’in Galaxy S23 FE üzerinde test edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Tabii bu sürüm herkese açık bir beta değil ve yalnızca dahili test sürecini kapsıyor. Mevcut bilgilere göre Galaxy S23 FE’nin 2026’nın ilk yarısında kararlı One UI 8.5 güncellemesini alması bekleniyor. Bu da çok beklemeyeceğimiz anlamına geliyor.

One UI 8.5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un Android 16 tabanlı yeni arayüz yazılımı, Galaxy S26 serisi ile birlikte duyurulacak. Yeni amiral gemilerinin ise Mart 2026'dan sonra piyasaya sürüleceği söyleniyor.

One UI 8.5 Güncellemesi Alacak Modeller

Galaxy S Serisi

Galaxy S25 FE

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Katlanabilir Serisi

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A Serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A26

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A15 (LTE + 5G)

Galaxy A16 (LTE + 5G)

Galaxy A06 (LTE + 5G)

Galaxy A17 (LTE + 5G)

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi / 5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy F Serisi

Galaxy F56

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy F36

Galaxy M Serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover Serisi