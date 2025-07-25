Sadece Samsung Masum: İnce Telefonlardaki Ölçüm Yalanı Ortaya Çıktı

Günümüzde en iyi katlanabilir telefonlar denilince ilk akla gelen özellikler incelik, katlama ömrü ve batarya oluyor. Katlanabilir telefonların olabildiğince ince olması için yapılan çalışmalar devam ederken; Xiaomi, vivo, Huawei ve Honor markalarının bu konuda iddia ettikleri kadar masum olmadıkları ortaya çıktı. Güney Kore merkezli bir tüketici derneği tarafından yapılan detaylı kalınlık ölçümleri; sözü geçen markaların ve Samsung'a ait Z Fold 7 serisinin gerçek değerlerini ortaya çıkardı.

Samsung, yeni piyasaya sürdüğü Galaxy Z Fold 7 modelinin katlandığında 8.9mm kalınlığa sahip olduğunu duyurmuştu. Yapılan ölçümler, Samsung'un bu konuda mütevazı davrandığını kanıtlıyor. Çünkü Z Fold 7 katlandığı zaman 8.82mm boyutunda. Ancak diğer firmaların iddia ettikleri değerler, asıl ölçümlerin üzerinde çıktı.

İddia Edilenden Daha Kalın Değere Sahip Katlanabilir Telefonlar

Ölçüm sonuçlarına göre HONOR Magic V5, ilan edilen değerden 0.54 mm daha kalın çıktı. Huawei Mate X6 modeli katlandığında 9.85mm olduğu iddia edilmişti ancak aradaki fark 0.62mm fazlayla 10.47mm olarak kaydedilmiş.

9.2mm incelikte açıklanan Vivo X Fold 5 için ise bu fark 0.57mm değerle 9.77mm. Son olarak Xiaomi'nin 9.47mm incelikte olduğunu iddia ettiği Mix Fold 4 aslında 0.14 farkla 9.61mm çıkmış — ki diğerleri arasında muhtemelen en yakın değere sahip olmasıyla o kadar da göze batmıyor denilebilir.

Katlanabilir Cihazlarda Ağırlık ve İncelik Ölçümleri Eksik Yapılıyor

Pazarlama açısından büyük öneme sahip bu küçük detaylar, resmi incelemeler yapıldığı esnada bir şeylerin eksik kaldığını gösteriyor. Üreticilerin kalınlık ölçümü yaparken cihazın ekranındaki sabit koruyucu katmanları çıkarmaları, ölçüm yönteminin yarım kaldığını ortaya koyuyor. Zira bu ekran katmanlarının çıkarılmaması gerektiği açıkça belirtiliyor.

Kullanıcıya "çıkarmayın" uyarısı yaptıktan sonra bileşenlerin çıkarılarak ölçüm yapılması, söz konusu "dünyanın en ince telefonu" şeklinde pazarlama yapmak olunca hayati öneme sahip oluyor.

Ölçümlerde "Tarafsızlık" İlkesi Göz Ardı Edilmiş Olabilir Mi?

Ölçümleri gerçekleştiren Tüketici Merkezli Kuruluşlar Derneği'nin (KCEA) üyeleri arasında Samsung'un üye olarak yer alması, her ne kadar tarafsızlık açısından soru işaretleri yaratıyorsa da en azından pazarlamanın bir nevi yanlış gerçekleştirilebileceği konusunda kullanıcıya fikir veriyor.

Aynı durum cihazların ağırlığını ölçerken de geçerli. Özellikle Huawei, Honor ve Oppo markalarının ölçüm yaparken iç ekran film katmanlarını dışarda bıraktığı belirtildi. Yani hafiflik ve incelik konusunda yüzde 100 doğruluk payı aramak muhtemelen yanlış olur.