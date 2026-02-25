Galaxy S25 Serisi Beklentileri Aştı: Galaxy S24 Ailesini Solladı

Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S25 serisinin satış performansı ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaşıldı. Araştırma şirketi tarafından yayımlanan rapor, serideki modellerin satışlardaki payını net şekilde ortaya koyarken, Galaxy S24 ve Galaxy S25 serileri arasındaki satış farkını da gözler önüne serdi. İşte ayrıntılar...

Galaxy S25 Serisi, Galaxy S24 Serisini Geçti

Teknoloji dünyası ile ilgili veriler paylaşan Counterpoint'in yayımladığı yeni rapora göre Galaxy S25 serisi, satış performansı açısından Galaxy S24 ailesini geride bıraktı. Paylaşılan verilere göre yeni amiral gemisi modeller, seleflerine kıyasla yüzde 5 daha fazla sattı. Serinin en üst modeli olan Galaxy S25 Ultra ise Galaxy S24 Ultra’ya göre yüzde 7 daha yüksek satış getirdi.

Galaxy S25 serisi, şubat ayında gösterdiği performansla Galaxy S24 ailesinin gerisinde kalmıştı. Ancak mart ayında iki seri de eşit seviyeye ulaştı. Sonrasında yani aralık ayına kadarki zamanda ise yeni modeller satışlarda öne geçmeyi başardı. Bu başarıda en büyük paysa serinin tepe modeli olan Galaxy S25 Ultra’ya ait.

Özellikle temmuz ve ekim aylarında dikkat çekici bir ivme yakalayan cihaz, serinin satış grafiğini resmen yukarı taşıdı. Hatta 2025'te en çok satan telefonlar arasına bile girdi. Bu arada Galaxy S25 serisinin popülaritesini uzun bir süre daha koruması bekleniyor. Zira akıllı telefon dünyasında önemli bir kesim, kısa süre önce tanıtılan Galaxy S26 serisinin ciddi yenilikler içermediğini ve bu nedenle Galaxy S25 serisinin daha mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyor.

Galaxy S24 ve S25 Serilerinde Model Bazlı Satış Dağılımı

Galaxy S24 serisine baktığımızda en çok satan modelin tahmin edebileceğiniz gibi yüzde 45’lik payla Ultra olduğunu görüyoruz. Buna göre neredeyse her iki satıştan biri Galaxy S24 Ultra’ya ait. Standart model satışların yüzde 36’sını oluştururken, Plus ise yüzde 19’luk paya sahip.

Galaxy S25 serisinde de tablo oldukça benzer. Toplam satışların yüzde 46’sını Ultra model oluştururken, standart modelin yüzde 35 payı bulunuyor. Plus ise yüzde 19 ile üçüncü. İlgili verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Seri Ultra Standart Plus Galaxy S24 Serisi %45 %36 %19 Galaxy S25 Serisi %46 %35 %19

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.