2025'in En Çok Satan Telefon Modelleri Açıklandı! Birinci iPhone Değil

2025 yılında Avrupa'da en çok satan akıllı telefon modelleri açıklandı. Pazar paylarıyla en büyük üreticiler arasında yer alan Samsung ve Apple, popüler modelleriyle sıralamayı adeta ele geçirdi. Listede hem uygun fiyatlı hem amiral gemisi cihazlar yer aldı. İşte 2025 yılı boyunca Avrupa'da en çok satan akıllı telefonlar!

2025'te Avrupa'da En Çok Satan Telefon Modelleri

Teknoloji pazar araştırma şirketi Omdia tarafından paylaşılan verilere göre Samsung'un Galaxy A56 5G adlı orta segment modeli, zirveye adını yazdırdı. Türkiye'de yaklaşık 28 bin TL'ye satılan model, ülkemizde çok satanlar arasında. Görünen o ki durum Avrupa'da da aynı. Mevzubahis cihaz 6,7 inç Super AMOLED ekrana sahip. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen Samsung Exynos 1580 işlemcisinden güç alıyor. Buna 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri eşlik ediyor. Ayrıca 12 MP özçekim kamerasına yer veriyorken, arka tarafında 50 MP + 12 MP + 5 MP kameralar bulunuyor.

iPhone 16 ise en çok satanlar listesinde ikinci sıraya adını yazdırdı. Türkiye'de 65 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satılıyor. 6,1 inç OLED ekranla geliyor. Kalbinde Apple A18 işlemcisine yer veren modelde 8 GB bellek; 128 GB / 256 GB / 512 GB depolama opsiyonları bulunuyor. Ayrıca 12 MP özçekim kamerasına sahipken, arka tarafında 48 MP + 12 MP çözünürlüklerinde iki kamera bizleri karşılıyor.

En iyi fiyat - performans telefonlar arasında yer alan Samsung Galaxy A16, üçüncü sırada. 6,7 inç Super AMOLED ekrana yer veren mobil cihaz, MediaTek Helio G99 işlemciden güç alıyor. Modelde 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri bulunuyorken, depolama alanı için 128 GB / 256 GB opsiyonları mevcut. Ayrıca 13 MP özçekim kamerasıyla geliyor. Arka taraftaysa 50 MP + 5 MP + 2 MP şeklinde üç kamera yer alıyor.

En çok satan akıllı telefonlar sıralamasının devamında ise iPhone 17 Pro Max, iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy A36 5G, iPhone 16e, iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro ve Samsung Galaxy S25 Ultra modellerini görüyoruz.

2024'te en çok satan telefon modelleri ise şu şekildeydi:

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En çok satan telefonlar arasında görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.