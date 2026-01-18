Samsung Galaxy S26'nın Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy S26 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde şarj hızı ortaya çıkan Galaxy S26'nın bu kez ekran özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonda yüksek yenileme hızı tercih edilecek. Bu, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Telefon ayrıca 12 GB RAM seçeneği dahil birçok özelliğe de sahip olacak.

Samsung Galaxy S26'nın Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26'nın ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli olan Samsung Galaxy S25'te 6,2 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran tercih edilmişti.

Samsung Galaxy S26'nın Özellik Listesi (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,3

6,3 Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 12 GB

12 GB İşlemci: Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5

Exynos 2600 / Snapdragon 8 Elite Gen 5 Hızlı Şarj: 45W

45W Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Akıllı telefonda Exynos 2600 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Önceki sızıntılarda ise telefonun Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine sahip olacağı söyleniyordu. Muhtemelen Samsung Galaxy S24'teki gibi bölgelere göre farklı işlemciler görebiliriz. Yani telefon ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer bölgelerde ise Exynos 2600 ile gelebilir.

2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Samsung Galaxy S26 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26'nın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Aynı tarihte Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra da tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri, tasarımları ve renk seçenekleri belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.