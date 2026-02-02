Uygun Fiyata Güçlü Donanım: En İyi Orta Segment Telefonlar

AnTuTu yeni bir rapor yaıynladı. Bununla beraber en güçlü orta segment telefonlar belli oldu. Listenin büyük bir kısmını MediaTek tarafından üretilen Dimensity işlemciler oluşturdu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefonların yer aldığı listede OPPO'nun bir modeli zirvede konumlanarak büyük bir başarı elde etti.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Orta Segment Telefonlar (Ocak 2026)

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en iyi orta segment telefonlar duyuruldu. Gücünü MediaTek Dimensity 8500 Elite işlemcisinden alan Honor Power 2, Antutu testinde 2 milyon 218 bin 856 puan ile zirvede konumlandı. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, sekiz adet çekirdek içeriyor.

OPPO Reno 15 ikinci sırada yer aldı. 2 milyon 117 bin 721 puan alan telefonda Dimensity 8450 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

Gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alan OPPO Reno 15 Pro, 2 milyon 79 bin 60 puan ile üçüncü sırada konumlandı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu telefonu 2 milyon 73 bin 993 puan ile OPPO Reno 14 Pro takip etti.

Beşinci sırada 2 milyon 2 bin 242 puan ile iQOO Z10 Turbo, altıncı sırada ise 1 milyon 964 bin 588 puan ile Redmi Turbo 4 yer aldı. Redmi Note 12 Turbo ise 1 milyon 291 bin 969 puan ile sekizinci sırada konumlandı. 1 milyon 925 bin 553 puana ulaşan OnePlus Turbo 6V dokuzuncu sırada bulunuyor. 10. sırada ise Redmi Note 15 Pro+ yer aldı.