12 GB RAM'li Samsung Galaxy S26+'ın Fiyatı Ortaya Çıktı
Samsung Galaxy S26+'ın Avrupa fiyatı ortaya çıktı. Peki, Samsung'un yeni amiral gemisi modeli ne kadar fiyata satılacak? İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Galaxy S26+'ın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.499 euro (77.157 TL) fiyata satılacak.
- Telefonun 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 1.729 euro (88.996 TL) fiyata satılacak.
- Galaxy S26+'ın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor.
Samsung Galaxy S26+ ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde ortaya çıkan Samsung Galaxy S26+'ın bu kez Avrupa fiyatı sızdırıldı. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile birlikte gelecek amiral gemisinin ayrıca RAM ve depolama seçenekleri de açıklığa kavuştu.
Samsung Galaxy S26+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İddiaya göre Samsung Galaxy S26+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.499 euro (77.157 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 1.729 euro (88.996 TL) fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunulacak. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.
Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,7 inç
- Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Parlaklığı: 2.600 nit
- Ekran Çözünürlüğü: QHD
- Batarya: 4.900 mAh
- Hızlı Şarj: 45W
- Ana Kamera: 50 MP
- Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP
- Telefoto Kamera: 10 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- İşlemci: ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Ağırlık: 190 gram
- Boyut: 158,4 x 75,8 x 7,3 mm
- Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5
Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan telefonun ön kamerası ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak.
Samsung Galaxy S26+'ın ABD, Kanada ve Çin'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 , diğer bölgelerde ise Exynos 2600 ile gelebileceği söyleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
2 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2600, bir adet 3.8GHz hızına sahip Prime C1 Ultra çekirdek, üç adet 3.25 GHz hızına sahip yüksek performanslı C1 Pro çekirdek, altı adet 2.75GHz hızına sahip performans odaklı C1 Pro çekirdek olmak üzere toplam 10 çekirdek içeriyor. Telefon ayrıca Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak.
Apple'ın En Güçlü Cihazları: iPhone 17 Serisi Listeye Giremedi
AnTuTu tarafından paylaşılan rapor ile birlikte en güçlü Apple cihazları belli oldu. iPhone 17 serisi listeye giremedi. İşte listedeki modeller!
Samsung Galaxy S26+ Ne Zaman Tanıtılacak?
Samsung Galaxy S26+'ın 25 Şubat 2026 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Serinin diğer modelleri olan Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S26 da aynı tarihte tanıtılacak. Güçlü donanıma ve çok şık bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy S25 serisi, 22 Ocak 2025 tarihinde tanıtılmıştı.