Samsung'un Henüz Tanıtmadığı Telefon İkinci Ele Düştü! Fiyatı Şaşırttı

Samsung'un çok konuşulacak Galaxy S26 serisi için meraklı bekleyiş sürüyor. Yeni aile S26, S26 Plus ve S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak. Bunlar arasından en merak edilen ise hiç şüphesiz Galaxy S26 Ultra. Zira güçlü işlemci, gelişmiş kamera sistemi ve büyük & kaliteli ekrana sahip olacak. Öte yandan serinin ortancası olacak Galaxy S26 Plus modelinin de dikkat çekmesi bekleniyor.

Son olarak bu ortanca cihazla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Şu ana kadar yalnızca maket ve render görüntüleri ile gördüğümüz akıllı telefon için şimdiyse gerçek görüntüler gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Plus İçin Gerçek Görüntüler Ortaya Çıktı

Yabancı bir ilan platformunda Galaxy S26 Plus'a ait olduğu düşünülen bir ilan ortaya çıktı. Mobil cihazın hem ön hem arkasının net şekilde görülebildiği ilan kullanıcıları oldukça şaşırttı çünkü model henüz piyasaya sürülmedi. Bu nedenle bazı kullanıcılar resimdeki telefonun Galaxy S25 Plus olabileceğine dair yorumlar yaptı. Ancak pek de öyle görünmüyor. Zira geçen sene piyasaya sürülen akıllı telefonun arka kamera kurulumunda çıkıntı yok. Söylentilere göre Galaxy S26 Plus'ta ise olacak.

A craigslist post claims to be selling the unreleased Galaxy S26+ for $1,650🤣 @UniverseIce pic.twitter.com/EFtP0Fwhis — A. Kakooli (@Kakooli98) February 13, 2026

Bununla birlikte ilan görselindeki telefonun duvar kâğıdında yeni seriye ait olduğu iddia edilen duvar kağıdı var. Bu duvar kâğıtları da daha önce sızdırılmıştı. Galaxy S25 Plus ile S26 Plus arasında tasarım açısından kamera çıkıntısı dışında ciddi bir fark yok. Bu nedenle kullanıcıların eski modelle karıştırması gayet normal.

İlanda Galaxy S26 Plus için yer alan fiyat ise 1.650 dolar olarak görünüyor. Ancak bunun pek de gerçekçi olmadığını söyleyelim. Normal şartlarda ikinci el bir telefonun fiyatı sıfır fiyatından düşük olur. Ancak bu fiyat, beklenen resmi satış fiyatından bile yüksek.

Zira Galaxy S25 Plus bile 899,99 dolar başlangıç fiyatına sahip. Daha önce ortaya çıkan iddialar ise Galaxy S26 Plus için yaklaşık 1.000 doları işaret ediyor. Buna göre ilandaki fiyatı dikkate almamanızda fayda var.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung, Galaxy S26 serisinin çıkış tarihini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Buna göre yeni amiral gemisi akıllı telefonlar 25 Şubat'ta duyurulacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Samsung Galaxy S26 Plus'tan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.