Samsung'un Yeni Amiral Gemisi Hayal Kırıklığı Yaratacak!

Samsung'un aylardır gündemden düşmeyen Galaxy S26 serisi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce Galaxy S26 Ultra renk seçenekleri ortaya çıkmıştı. Bu sayede markanın titanyuma veda edeceği gün yüzüne çıkmışken, şimdi ise serinin standart modelinin şarj hızı sızdırıldı. Görünen o ki Güney Koreli şirketin yükseltme yapacağına dair iddialar yalan çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Şarj Hızı Netleşti

Geçtiğimiz günlerde teknoloji devinin yeni serisinin temel modelinde 45W hızlı şarj sunacağı öne sürülmüştü. Ancak son bilgiler bu iddianın gerçek olmadığını gösteriyor. Kaynağa göre telefon, selefleri gibi 25W şarj desteği sunmaya devam edecek. Yani bir yükseltme almayacak.

Samsung’un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Galaxy S25, Türkiye’de yaklaşık 50 bin TL'ye satılıyor. Markanın daha uygun fiyatlı telefonu olan Galaxy A56 ise yaklaşık 24 bin TL fiyat etiketine sahip. Ancak daha düşük fiyata sahip olmasına rağmen 45W hızlı şarj desteği sunuyor.

Firmanın daha pahalıya sattığı cihazda bu kadar yüksek hızda şarj desteğine yer vermemesi ise kullanıcılar tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor. Samsung'un bu eleştirilere karşı ne yapacağını hep birlikte göreceğiz.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Özellikleri

Daha önceki iddialara göre Samsung Galaxy S26, 6,3 inç boyutunda FHD+ çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olacak. Bu ekran 120 Hz yenileme hızıyla desteklenecek. Kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 işlemciye yer verecek akıllı telefon, her ülkede aynı yonga setiyle gelmeyecek.

Bu işlemciye 12 GB RAM eşlik edecekken, depolama alanı seçenekleri ise 256 GB / 512 GB olacak. Ön tarafında 12 MP özçekim kamerası yer alacak. Arka taraftaysa 50 MP ana, 12 MP ultra geniş açı ve 12 MP telefoto kameralar bulunacak. Son olarak 4.300 mAh batarya ve 25W hızlı şarj da beklenen Galaxy S26 özellikleri arasında.

Ekran: 6,3 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz yenileme hızı

6,3 inç FHD+ AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 (bölgeye göre)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 (bölgeye göre) RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ön Kamera: 12 MP

12 MP Arka Kameralar: 50 MP ana kamera 12 MP ultra geniş açı 12 MP telefoto (3x optik zoom)

Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh Şarj Hızı: 25 W kablolu hızlı şarj

