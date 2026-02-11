vivo'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! Çok Hızlı Şarj Olacak

vivo'nun yeni amiral gemisi modeli X300 Ultra'ya dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo X300 Ultra, yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Sertifikaya göre akıllı telefon yüksek şarj hızı ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca dev batarya ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

vivo X300 Ultra'nın 3C Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

V2536A model numarasına sahip olan vivo X300 Ultra, 3C sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun Çin'de güvenlik ve kalite standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Sertifikada yer alan bilgilere göre amiral gemisi 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, X300 Ultra'nın kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

vivo X300 Ultra ayrıca 7000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Serinin bir önceki modeli olan vivo X200 Ultra'nın 6000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu belirtelim. Dolayısıyla yeni telefonun hem batarya kapasitesi hem de şarj hızı tarafında önemli bir artış yaşanacak.

vivo X300 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 7000 mAh

7000 mAh İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Boyutu: 6,82 inç

6,82 inç Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ön Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ana Kamera: 200 MP LYT901

200 MP LYT901 Ultra Geniş Kamera: 50 MP LYT828

50 MP LYT828 Parmak İzi Sensörü: Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü

Ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Daha önce ortaya çıkan bilgliere göre akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde LYT901 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde LYT828 ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. X300 Ultra'nın ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Yeni amiral gemisi IP69 sertifikasına sahip olacak. Bu sertifika, akıllı telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefon ayrıca ekran altı ultrasonik parmak izi sensörü ile bilrikte gelecek. X300 Ultra'nın ekranı 6,82 inç büyüklüğünde olacak. Bu ekran 2K çözünürlük sunacak.

vivo X300 Ultra gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. vivo X200 Ultra'da ise sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

vivo X300 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X200 Ultra için 6.499 yuan (41.058 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modeli olan vivo X300 Ultra'nın ise 7000 yuan (44.223 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo X300 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300 Ultra 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. 2025 yılının nisan ayında tanıtılan vivo X200 Ultra Türkiye'ye gelmedi ancak vivo X200 Pro 69.999 TL, vivo X300 Pro ise 99.999 TL'ye satılıyor. Yeni modelde de benzer bir yol izlenmezse vivo X300 Ultra'nın Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.