Samsung'un 100 Bin TL'lik Telefonu Ön Siparişte Rekor Kırdı! Rakamlar Açıklandı

Samsung’un kısa süre önce tanıttığı yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için ön sipariş süreci başlamış durumda. Birçok ülkede satışa sunulan ve üç farklı modelden oluşan seri, özellikle fiyat etiketiyle teknoloji dünyasında dikkat çekti. Şimdi ise serinin ön sipariş aşamasına ilişkin ilk veriler paylaşıldı. Galaxy S26 ailesi, önemli bir başarıya imza atarak yeni bir rekor kırdı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Serisi İçin Ön Sipariş Rakamları Açıklandı

13 Mart itibarıyla teslimatları başlayacak Galaxy S26 serisi, Güney Kore’de büyük ilgi gördü. Açıklanan verilere göre serinin ülkedeki ön sipariş sayısı 1,35 milyona ulaştı. Böylece yeni modeller Galaxy S ailesi içerisinde şimdiye kadar en fazla ön sipariş alan seri olarak rekor kırmayı başardı. Bu arada bir önceki nesil olan Galaxy S25 serisi, yaklaşık 1,3 milyon ön sipariş almıştı.

Paylaşılan bilgilere göre Galaxy S26 Ultra, toplam ön siparişlerin yüzde 70’ini oluşturdu. Bu da serinin en güçlü ve en pahalı modeline olan ilginin Galaxy S26 ve Galaxy S26+'a kıyasla daha yüksek olduğunu gösteriyor. Öte yandan Türkiye ile ilgili resmi bir veri ise paylaşılmış değil. Bu sebepten ötürü ülkemizde yeni modellerin ne kadar talep aldığı şimdilik bilinmiyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra Neden Çok İlgi Gördü?

Peki serinin tepe modeli Galaxy S26 Ultra neden daha fazla tercih edildi? Bunu kısaca özetlemek gerekirse cihazın serinin en güçlü modeli olmasıyla açıklayabiliriz. Tabii bu gücün bedeli az bir fiyat değil. Ancak buna rağmen birçok kullanıcı performansa daha çok önem veriyor.

Öte yandan akıllı telefonlar genellikle birkaç yılda bir değiştirildiği için kullanıcılar satın aldıkları mobil cihazı uzun süre sorunsuz şekilde kullanmak istiyor. Bu nedenle pek çok kişi daha güçlü donanımlara sahip üst modele yöneliyor.

Bu arada Galaxy S26 Ultra’nın en çok tercih edilen model olmasının bir diğer nedeni de sahip olduğu Hayalet Ekran özelliği. Yalnızca Ultra modeline özel olan ve Galaxy S26 ile Galaxy S26+’ta bulunmayan bu ekran özelliği, ekrandaki içeriğin yalnızca karşıdan düz bakıldığında görülebilmesini sağlıyor. Böylelikle özellikle toplu taşıma gibi kalabalık yerlerde telefon ekranınızdaki içerikleri yalnızca siz görebiliyorsunuz. Bu da gizliliğe önem veren kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Galaxy S26 serisinin bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Zira yeni modeller bence Hayalet Ekran özelliği dışında seleflerine kıyasla çok büyük yenilikler sunmuyor. Bu nedenle serinin kırdığı ön sipariş rekoru benim için oldukça şaşırtıcı oldu.

Bu noktada özellikle Hayalet Ekran özelliğinin satışlara önemli bir katkı sağlamış olabileceğini düşünüyorum. Tabii güçlü donanım, kaliteli kameralar ve yapay zekâ destekli özelliklerin de katkısı olmadı değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.