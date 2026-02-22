Galaxy S26 Ultra'nın Gündem Olacak Özelliği Ortaya Çıktı! (Video)

Samsung’un 25 Şubat’ta tanıtacağı Galaxy S26 serisi için yalnızca birkaç gün kaldı. Mobil dünyada heyecan giderek artarken tüm dikkatler serinin tepe modeli Galaxy S26 Ultra'ya çevrilmiş durumda. Bunun sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere cihazın hem serinin en güçlü hem de en yüksek fiyatlı modeli olacak olması.

Kısa süre önce ise bu modelle ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bir içerik üreticisi, kara borsa üzerinden sahip olduğu Galaxy S26 Ultra’yı erkenden inceleme fırsatı buldu. Cihaz hakkında önemli detaylar paylaşan kullanıcı, telefonun merak edilen hayalet ekran özelliğini de gösterdi. Böylelikle sistemin nasıl çalıştığı görüldü. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekran Özelliği Gün Yüzüne Çıktı

Toplu taşıma araçlarında, özellikle de metro veya otobüs gibi kalabalık ortamlarda akıllı telefon kullanırken yanınızdaki kişilerin ekranınızı görebilecek olması çoğu zaman rahatsız edici olabiliyor. Sonuçta telefonda yaptığınız işlemler özel olabilir. Yalnızca sosyal medyada gezinmek bile başkasının görmemesi gereken özel bir işlem.

Bu sorunun çözümü içinse hayalet ekran isimli özel bir ekran koruyucu satın almak gerekiyor. Bu aksesuar sayesinde ekran sağ veya soldan bakıldığında karanlık görünürken yalnızca karşıdan bakan kullanıcı tarafından net şekilde görülebiliyor. Samsung ise Galaxy S26 Ultra ile birlikte ek bir aksesuar gerektirmeden bu teknolojiyi doğrudan cihazın özelliği olarak sunmaya hazırlanıyor. Son olarak hayalet ekran özelliğinin nasıl çalışacağı ortaya çıktı.

Galaxy S26 Ultra PRIVACY DISPLAY 😳😳 pic.twitter.com/3ZhyVR7FEj — CID (@theonecid) February 22, 2026

Paylaşılan videoya göre hayalet ekran özelliğinin cihazın Ayarlar uygulaması üzerinden kolayca açılabildiğini görüyoruz. Özellik aktif olduktan sonra ekrana sağ veya soldan bakıldığında ekrandaki içerik büyük ölçüde kararıyor. Telefona doğrudan karşıdan bakıldığında ise ekran normal, net şekilde görünüyor.

Bu özellik maalesef ki yalnızca Galaxy S26 Ultra'ya özel olacak. Bunun nedeni ise ekran karartma sisteminin bir yazılım özelliği olmaması. Yani yeni amiral gemisinde kullanılacak yeni nesil OLED panel, hayalet ekran özelliğini mümkün kılacak. Bu nedenle özellik Galaxy S25 Ultra veya daha eski modellerde kullanılamayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?