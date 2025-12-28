Samsung, İki Seri İçin Müjdeyi Verdi! One UI 8.5 Yolda

Samsung, birkaç hafta önce başlattığı Android 16 tabanlı One UI 8.5 beta programına yeni modelleri dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Beta sürümü ilk olarak Galaxy S25 serisi için bazı ülkelerde yayınlanmıştı. Önümüzdeki dönemlerde ise daha fazla modele ulaşması bekleniyor. Peki Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S9 serisi de bu cihazlar arasında yer alacak mı?

Samsung Galaxy Tab S8 / S9 Serisi İçin One UI 8.5 Testleri Başladı

Samsung Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S9 serisi, Güney Koreli markanın resmi sunucularında ortaya çıktı. Buna göre Android 16 tabanlı One UI 8.5, bu iki seri ile birlikte test edilmeye başlandı. Ancak bu test süreci kullanıcılar için açık değil. Yani test sürümüne erişim mümkün değil. Yeni özellikleri deneyimlemek için kararlı sürümün dağıtılmasını beklemek gerekiyor.

Kararlı yazılımın dağıtımının ise önümüzdeki yılın başlarında başlaması bekleniyor. Bu nedenle sadece birkaç ay kaldığını söyleyebiliriz. O zamana kadar listeye yeni modeller eklenmediği sürece yalnızca Galaxy S25 serisi kullanıcıları erişebilecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Tab S8 ve Galaxy Tab S9 serisi pek de yeni sayılmaz. Bu nedenle One UI 8.5’te yer alan tüm özelliklerin bu modellerde bulunup bulunmayacağı belirsiz. Zira Samsung’un eski cihazlar için sunduğu güncellemelerde bazı özellikleri kısıtlı olarak sunduğu daha önce birçok kez görüldü.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.