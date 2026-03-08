Kullanıcılar Şaşkın: Popüler Uygulamanın İsmi Değişiyor!

Samsung’un akıllı telefonlarında ön yüklü olarak sunduğu web tarayıcısı Samsung Internet, yakında isim değişikliğine gidiyor. Google Chrome’a alternatif olarak kullanılan uygulamanın yeni adı ise bazı kullanıcıların cihazlarında görünmeye başladı. Peki Samsung’un popüler tarayıcısı artık hangi isimle kullanılacak?

Samsung Internet Uygulamasının Yeni İsmi Ne?

Samsung Internet uygulamasını özellikle Samsung marka mobil cihaz kullanıcıları mutlaka görmüştür. Temel amacı oldukça basit: Kullanıcıların internette gezinmesini sağlamak. Zaten eski adı da bunu açıkça ifade ediyordu. Ancak görünen o ki Güney Koreli şirket, uygulamanın bir web tarayıcısı olduğunu daha da açık hale getirmek istiyor.

Samsung Internet için yayımlanan 29.0.4.45 sürümüyle birlikte uygulamanın adının “Samsung Browser” olarak değiştiği ortaya çıktı. Ancak kaynağa göre söz konusu güncelleme şimdilik yalnızca Samsung Galaxy S26 serisine sunulmuş durumda. Ben de Galaxy S25 Ultra üzerinden kontrol ettiğimde yeni bir sürüm göremedim. Sanıyoruz ki firma, ilk aşamada kullanıcıların tepkisini ölçmek için daha az kullanıcıyla test ediyor.

Elbette bu değişiklik yalnızca yeni amiral gemileriyle sınırlı kalmayacaktır. Şirketin güncellemeyi yakında daha eski Samsung modellerine de sunması kuvvetle muhtemel. En azından beklentiler bu yönde. Bu arada Samsung, uygulamaların amacını daha açık hale getirmek için diğer uygulamalarında da benzer isim değişikliklerine gidebilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse bu isim değişikliği benim için çok da önemli değil. Samsung Internet ile Samsung Browser arasında ciddi bir fark göremiyorum. Tabii markanın uygulama isimlerini daha sade ve anlaşılır hale getirmeye çalışması da çok şaşırtıcı değil.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şirketin isim değişikliği kararını nasıl buldunuz, sizce ne kadar mantıklı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.