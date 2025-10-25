Samsung'dan Kullanıcıların Hoşuna Gidecek Yapay Zeka Özelliği!

Samsung’un yeni arayüz yazılımı One UI 8.5 hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Güney Koreli teknoloji devi bir yandan Galaxy S26 serisi üzerinde çalışırken, diğer yandan yazılım geliştirme sürecine de tam gaz devam ediyor.

Kısa süre önce Android 16 tabanlı One UI 8.5 sürümünün Gizlilik Ekranı (Privacy Display) adlı ayarlanabilir bir güvenlik özelliğiyle geleceği sızdırılmıştı. Şimdi ise kullanıcı deneyimini yükseltmesi beklenen yapay zekâ destekli bildirim önceliklendirme özelliği gün yüzüne çıktı.

One UI 8.5 ile Bildirimler Artık Daha Düzenli Olacak

One UI 8.5 ile kullanıcılar, bildirimlerini artık önem sırasına göre düzenleyebilecek. Ortaya çıkan ekran görüntüsünde ayarlar ekranında görülen bu özellikle seçtiğiniz uygulamalardan gelen bildirimleri öncelikli olarak işaretlemek mümkün olacak. Böylece gerçekten önemli bildirimler sıralamanın en üstünde görünecek. İsterseniz bu sıralamayı kendiniz belirleyebilir, dilerseniz de Samsung’un Galaxy AI aracı sizin yerinize otomatik olarak düzenleyebilir.

Bu özelliği ilk sunan marka Samsung değil. Zira ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18.4 ile Apple Intelligence desteği sayesinde önemli kişi ve uygulama bildirimlerini üstte gösteren benzer bir yenilik sunmuştu.

Öte yandan daha önceki söylentilere göre Samsung yalnızca bu özelliği değil, tasarım tarafında da Apple'ın “Liquid Glass” tarzından esinlenecek. Firma, damlayı andıran bu görsel dili önümüzdeki yılın başlarında One UI 8.5 ile birlikte amiral gemilerine sunacak. Bu noktada güncellemeyi alacak ilk serinin Ocak 2026'de duyurulması beklenen Galaxy S26 olması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung'un bildirimleri önceliklendirme özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.