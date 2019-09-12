Samsung 'PlayGalaxy Link' Uygulamasının Beta Programını Başlattı

Samsung’un PlayGalaxy Link adlı uygulamasının bir beta sürümü kullanıma sunuldu. Bu sürüm an itibarıyla ABD ve Güney Kore’de Galaxy Note 10 ve Note 10+ cihazlarında kullanılabiliyor. Yakında daha fazla ülke ve daha fazla Samsung cihazı (tabletler dahil) da uygulamayı destekleyecek.

PlayGalaxy uygulaması, bilgisayarda oynadığınız bir oyunu telefonda da oynayabilmenizi sağlıyor. Böylece oyununuzu mobil cihazınızdayken Wi-Fi üzerinden ya da hareket halinde olsanız bile 4G/5G gibi bağlantılar üzerinden oynayabilirsiniz. Bu uygulamanın, aslında Nvidia GameStream ve Steam Link uygulamalarına benzediği de söylenebilir.

Oyununuzu mobil cihazınızda oynarken bazı oyun kumandalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunun için Bluetooth oyun kumandalarının yanı sıra, klavye-mouse gibi eski tip kombinasyonlar da destekleniyor. Ayrıca telefonunuzun ekranında beliren dokunmatik tuşlarla da oyun oynayabilirsiniz ancak masaüstü oyunlarını bu şekilde oynamanın pek de kolay olmadığını belirtelim.

Bir Xbox oyun kumandasını kablosuz olarak kullanabilirsiniz (Sony Xperia 5'in DualShock 4'e bağlanma biçimine benzer şekilde). Samsung ayrıca, Galaxy telefonlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanan Glap adlı oyun kumandalarını da tavsiye ediyor.

PC tarafında ise minimum gereksinimler olarak, Nvidia GTX 1060 veya AMD Radeon 550, Intel Core i5, 8GB RAM, bir gigabit router içeren ve Windows 10 ile çalışan bir bilgisayara ihtiyacınız olacak. PC'ye yüklediğiniz uygulama, yüklü olan tüm oyunların bir listesini otomatik olarak oluşturur (uygulama bir şeyleri unutursa oyunları manuel olarak da ekleyebilirsiniz).

Daha fazla bilgi için PlayGalaxy.com adresine göz atabilir ve PlayGalaxy Link uygulamasının beta sürümünü hemen indirebilirsiniz.