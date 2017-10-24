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Samsung, Şarj Cihazı Standlarını Yenileyecek

Samsung Şarj Cihazı Stantlarını Yeniliyor
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen Mobil
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Samsung yeni bir şarj cihazı üzerinde titizlikle çalışıyor. Samsung, ABD Patent Dairesine bu çalışmasıyla ilgili bir başvuruda bulunmuş bile.

Samsung'un yeni şarj cihazının planları daha önce Apple'ın geliştirdiği şarj standını oldukça andırıyor. Samsung'un ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine gönderdiği planlar, benzer aparatlardan biraz daha geniş ve randımanlı bir cihazı işaret ediyor.

Samsung uzun süredir şarj standları üretiyor, ancak tasarlanan yeni stand, aynı anda birden fazla cihazın şarj edilebilmesini de sağlayacak. Aşağıda patent krokisini gördüğünüz Samsung'un yeni şarj cihazı, bilinen ürünlerden biraz daha büyük görünüyor.

samsung stant

Söz konusu yeni patent başvurusunda Samsung, kablosuz standının üzerine yerleştirilen cihazların türünün algılanması ve cihaza güç göndermek için doğru şarj yönteminin belirlenebilmesi mantığını değerlendiriyor. Bu noktada şarj standı birbirinden farklı iki kablosuz şarj tekniğini aynı anda kullanabilecek. Manyetik indüksiyon ve manyetik rezonans adı verilen kablosuz şarj teknolojilerini tek bir cihazda birleştirmeyi öngören yeni patent, bu sayede birden fazla Samsung cihazını aynı anda şarj edebilecek.

Bu yeni şarj teknolojisinin ne zaman Samsung cihazlar için üretilebileceği henüz kesinlik kazanmış değil.

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ETİKETLER: Samsung şarj teknolojileri şarj cihazı

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