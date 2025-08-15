Aşırı Gerçekçi Bu Oyun 64 GB RAM İstiyor

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyuncular tarafından uzun süredir beklenen Seafarer: The Ship Sim'in minimum ve önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun önerilen gereksinimlerinde 64 GB RAM istenmesi şaşkına çevirdi.

Seafarer: The Ship Sim Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit İşlemci: AMD Ryzen 9 7900 veya eş değer bir Intel işlemci

AMD Ryzen 9 7900 veya eş değer bir Intel işlemci RAM: 64 GB

64 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB / AMD Radeon RX 7000 16 GB

NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB / AMD Radeon RX 7000 16 GB DirectX: Sürüm 12

En iyi simülasyon oyunları arasına katılmaya hazırlanan Seafarer: The Ship Sim, önerilen sistem gereksinimlerinde en az AMD Ryzen 9 7900 veya eş değer bir Intel işlemciye ihtiyaç duyuyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB ve AMD Radeon RX 7000 16 GB gerekiyor.

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az 64 GB RAM, minimum sistem gereksinimlerinde ise en az 16 GB RAM isteniyor. Görünüşe göre oyun, en üst düzey grafikler için çok güçlü bir bilgisayar gerektirecek.

Seafarer: The Ship Sim Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-Bit

Windows 10 64-Bit İşlemci: Intel Core i3-12100F 3.3Ghz / AMD Ryzen 3 3100 3.6 Ghz

Intel Core i3-12100F 3.3Ghz / AMD Ryzen 3 3100 3.6 Ghz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB DirectX: Sürüm 12

Seafarer: The Ship Sim Kaç GB?

Seafarer: The Ship Sim'in yüklenebilmesi için en az 40 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Seafarer: The Ship Sim Fragmanı

Seafarer: The Ship Sim Nasıl Bir Oyun?

Seafarer: The Ship Sim, simülasyon türünde bir oyundur. Gerçekçi oynanış mekaniğine ve çok kaliteli grafiklere sahip yapımda küçük römorkörlerden devasa kargo gemilerine kadar birçok farklı gemiyi kullanabileceğiz. Ayrıca filoyu büyütme imkânına da sahip olacağız.

Dinamik hava durumu ve dalga simülasyonu sayesinde her yolculuk benzersiz bir deneyim sunacak. Devasa haritada farklı limanları keşfedebileceğiz. Seyahat esnasında etkileyici manzalara da tanık olacağız. Oyunda ayrıca karkater kişiselleştirme olanağı da sunulacak.

Seafarer: The Ship Sim Çıkış Tarihi

Astragon Development tarafından Unreal Engine 5 ile geliştirilen Seafarer: The Ship Sim, 7 Ekim 2025 tarihinde PC için satışa sunulacak. Oyun şu anda Epic Games mağazası ve Steam'de istek listesine eklenebiliyor. Oyunun fiyatı ise henüz açıklanmadı.