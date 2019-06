Sekiro: Shadows Die Twice için İndirilebilir İçerik Yayınlanmayabilir

E3 2019 öncesinde ortalıklarda dolanan birçok söylenti sonrasında, George R. R. Martin ve FromSoftware ortaklığıyla geliştirilen yeni oyun Elden Ring, Microsoft konferansında duyurulmuştu. Her ne kadar bu duyuru büyük bir coşku ile karşılanmış olsa da yeni oyunun yanı sıra halihazırda piyasada olan Sekiro: Shadows Die Twice için de bir indirilebilir içerik duyurusu beklemiyor değildik. Ortada dolaşan bir söylentiye bakılırsa, bu oyun için geliştirilme sürecinde olan bir indirilebilir içerik yok.

Söylenti ise bu zamana kadar birçok söylentinin ve sızıntının yaşandığı ResetEra sitesinden geldi. taepoppuri isimli kullanıcı, "Şu anda Sekiro DLC'si üzerinde çalışan kimse yok." yorumunda bulundu. Normalinde bu tarz söylemleri takdir edersiniz ki dikkate almaya gerek yok ama aynı kullanıcının daha önceden FromSoftware yapımlarıyla ilgili doğru bilgiler aktardığını ve ResetEra yöneticisinin de kullanıcının iyi bir kaynağı olduğu yönünde onaylama yaptığını söyleyelim.

Bununla da kalmayan kullanıcı, geliştirici stüdyonun bütünüyle Elden Ring oyununa odaklandığını da sözlerine ekledi. Bir diğer deyişle Sekiro: Shadows Die Twice oyununun indirilebilir içeriği için ayrılan kaynak da Elden Ring oyununun geliştirilmesine aktarılmış durumda ki gelmiş geçmiş en büyük FromSoftware yapımı olacağını düşünürsek, aslında gayet mantıklı bir hamle olduğunu söylemek doğru olur.

Açıkçası Japonya menşeli stüdyonunun Elden Ring oyunu sonrasında Sekiro: Shadows Die Twice oyununa gerçekten dönüp dönmeyeceği belirsiz ve şu durumda da yeni oyun ve indirilebilir içerik konusundaki plan burada bozulacakmış gibi görünüyor. Mesela son olarak Bloodborne oyununun satışa sunulduğu senenin E3 fuarında Dark Souls III duyurulmuş ve aynı senenin TGS fuarında da Bloodborne: The Old Hunters içeriği ortaya çıkmıştı. Bu sene aynı düzeni göremeyecekmişiz gibi görünüyor.

FromSoftware ve Activision resmi bir açıklama yapana kadar beklemede kalmakta yarar var. Bakalım ilerleyen zamanlar bizlere Sekiro: Shadows Die Twice indirilebilir içeriğiyle ilgili müjdeli bir haber getirecek mi?