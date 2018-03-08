Sevilen Oyun H1Z1 Ücretsiz Olacak

Daybreak Games, bir zamanların en çok oynanan oyunları arasında yer alan ve hâlihazırda 31TL fiyat etiketiyle satılan H1Z1’in ücretsiz olacağını açıkladı.

Uzun süredir erken erişim aşamasında olan H1Z1, yaklaşık bir hafta önce erken erişim aşamasını tamamladığını açıklamıştı. Bugün bir başka açıklama yapan H1Z1’in Genel Menajeri Anthony Castoro, “H1Z1’in bugünden itibaren free-to-play olarak oynanabileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu karar sadece Battle Royale ve Auto Royale modlarımızı daha fazla oyuncuyla buluşturmamızı sağlamayacak ayrıca e-Spor vizyonumuzda da bize yardım edecek.” dedi.

Free-to-play modele geçilmeden önce H1Z1’i para verip alan oyuncular için çeşitli sürprizlerinin olduğunu da söyleyen Anthony Castoro, para veren bütün oyunculara H1Z1 Appreciation Pack vereceklerini duyurdu. Paketin içerisinde Gasrunner Hoodie, BLoom Survivor t-shirt, Splinter Camo ARV, 10 Victory Crates gibi çeşitli kıyafetlerin olduğu belirtilirken, 10.000 Skull’un da yer alacağı aktarıldı.

21 Nisan tarihinde başlayacak olan H1Z1 Pro League ile birlikte e-Spor dünyasına da hızlı bir giriş yapmak istediklerinin altını çizen Daybreak Games, işe aldıkları 11 yeni personelle birlikte profesyonel seviyede bir etkinlik düzenleyeceklerini ve birçok oyuncunun bu etkinliğe katılmak için mücadele edeceklerini kaydetti.