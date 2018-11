Shadow of the Tomb Raider’ın Co-op Modu Yeni Fragmanda Ortaya Çıktı

Shadow of the Tomb Raider oyunu, Lara Croft’un orijinal hikayesinin son kısmı olarak karşımıza çıkıyor. Oyundaki karakterimiz olan Lara, ölümcül ormana hükmetmeli, ölümcül mezarların üstesinden gelmeli ve en karanlık saatleri boyunca direnişini devam ettirmeli. Dünyayı bir Maya kıyametinden kurtarmak için yarışan Lara, eninde sonunda olması gereken Tomb Raider'e dönüşüyor.

Oyunda birçok mezar ve yan objeler bulunuyor, fakat kısa süre sonra oyuna çok daha fazla içerik getirilecek. Çünkü oyunun yapımcısı Eidos Montreal ve yayıncısı Square Enix kısa süre önce The Forge isimli bir ek paketi duyurmuştu. The Forge, season pass sahipleri tarafından ücretsiz olarak indirilebiliyor ve ayrı olarak satılabiliyor. Bu ek paketin 13 Kasım 2018’de yayınlanması bekleniyor.

The Forge, Shadow of the Tomb Raider için yedi yeni maceradan ilkini içeriyor. Açıklamada, "Lara, Kuwaq Yaku’nun sırlarını açığa çıkarabilmek için, yeryüzüne inen tanrıların lavlarla dövülmüş bu bölgesini cesaretlendirmeli. Yolculuğu boyunca, bir arkadaşının eski mirasıyla ilgili detayları ortaya çıkaracak ve alevler arasında kaybolduğu düşünülen bir tehlikenin üstesinden gelecektir." ifadelerine yer veriliyor.

The Forge ek paketi oyuna aynı zamanda co-op (iki oyunculu oyun modu) özelliğini de getiriyor. Paylaşılan fragmanda da co-op modunun oynanışı gösteriliyor. Ayrıca oyunda ödül kazanan oyunculara özel zırh ve silahlar da veriliyor. Ek olarak, ana görevlerin yanı sıra yan görevlerin tamamlanması da oyunculara güçlü teçhizatlar kazandırıyor.

Shadow of the Tomb Raider birkaç hafta önce piyasaya sürüldü ve o zamandan beri oyunculardan büyük destek aldı. Uncharted gibi macera oyunlarını seviyorsanız bu oyunu da mutlaka denemenizi tavsiye ederiz.