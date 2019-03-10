Shenmue III İçin Oynanış Fragmanı Yayınlandı, Yeni Detaylar Paylaşıldı

Shenmue III uzun süredir sessizliğini koruyordu. Uzun zamandır duyurulması beklenen devam oyunu, sürpriz bir şekilde E3 2015 fuarında karşımıza çıkmıştı. Sevince boğan duyurusu sonrasında, beklenenden çok daha yoğun bir ilgiyle karşılanan oyun, kısa sürede Kickstarter rekoru kırmıştı. Geliştirme aşamasına gösterilen ilgiyle, Shenmue III gelişmeye de devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayı itibarıyla $7.2.000.000 (39,168,000,000 TL) gibi büyük bir rakama ulaşılmış.

Monaco şehrinde düzenlenen Magic 2019 etkinliğinde, Shenmue III için yeni bir fragman yayınlandı. Öncekilerden farklı olarak, bu yayınlanan fragman, bir oynanış fragmanı oldu. 2015 yılının E3 fuarından bu yana esasında çok fazla da bir fragman yayınlanmış değildi. Daha çok tadımlık klipler ile karşımıza çıkmıştı Ys Net ve en nihayetinde de, Shenmue III için bir oynanış fragmanı görmek oldukça sevindirici oldu. Yu Suzuki tarafından verilen bilgiye bakılırsa, yayınlanan bu oynanış fragmanı, esasen bir kısa versiyonmuş. Anlayacağınız üzere, ileride uzun versiyonu da yayınlanacak. Fragmanda ise diyalogları, hikayede yaşanacak olan olayları ve dövüş sahnelerini görüyoruz.

Öte yandan, etkinlik sırasında gerçekleştirilen kırk dakikalık sunum ile Yu Suzuki, Shenmue III ile ilgili yeni detaylar da vermeyi ihmâl etmedi. Oyunda beş yüz kadar yapay zeka karakteri (NPC) olacakmış. Bu sayı hem başlangıçta plânlanandan on kat fazlaymış. Aynı zamanda da ilk iki Shenmue oyunundaki sayıya yakın bir sayı.

Oyunda balık tutabileceksiniz. Karşınıza çıkacak olan dükkanlardan, yem ve olta gibi şeyler alabilmeniz mümkün olacak. Malzemelerinizi topladıktan sonra da, farklı balık türlerinin olduğu üç farklı noktada tutmaya başlayabileceksiniz. Tuttuğunuz balıkları da satabileceksiniz. Bir nevi Shenmue 2 oyunundaki yarı zamanlı işler gibi. Suzuki, Shenmue III oyununda balık tutma yarışmalarının da olacağını söyledi.

Oyunun dövüş sistemi, Virtua Fighter oyunundaki dövüş sisteminden esinlenilerek, ama sıfırdan hazırlanmış. Ne var ki, ilk iki oyunundaki hareketlerin ve saldırıların birçoğu, bu oyun ile geri dönecekmiş. Eğer kombinasyon yapmakta zorlanıyorsanız, üzülmeyin; çünkü, AT sistemi imdadınıza yetişiyor. Toplamda beş farklı hareketin atanabiliyor olduğu bu sistem ile hareket ve saldırı kombinasyonlarını tek bir tuş ile halledebileceksiniz. Ayrıca Shenmue III oyununun dövüş sisteminde, Ryo ağabeyimiz antreman yaptıkça daha da güçlü hale gelecek ve sağlığı da artacak.

Shenmue III'ü oynarken, belirli durumlar için kullanabileceğiniz belirli eşyalar olacak. Oyunda birden fazla dükkanın olacağı birden fazla kasabayı ziyaret edeceksiniz ve bu bağlamda da, işinize yarayacak olan eşyanın değeri dükkandan dükkana değişebilecek. Bir diğer deyişle, paradan ve Ryo ağabeyinizin direncinden tasarruf etmek isterseniz, olabilecek en ucuz fiyat etiketini sunan dükkana gitmeniz gerekecek.

Şimdilik PlayStation 4 ve PC için geliştirilmekte olan Shenmue III, 27 Ağustos 2019 tarihinde satışa sunulacak.