Türkçe Destekli Sherlock Holmes Oyunu Çok Ucuzladı! Acele Edin

Dedektiflik oyunlarını oynamayı seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Sherlock Holmes Chapter One'ın Deluxe sürümü indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunu kampanya döneminde çok daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.

Sherlock Holmes Chapter One'ın Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Epic Games mağazasında başlayan kampanya kapsamında Sherlock Holmes Chapter One'ın Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indirime girdi. Deluxe sürüm 2 bin 450 TL yerine 245 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 23 Mart 2026 tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

Epic Games mağazasında Sherlock Holmes The Awakened için de bir indirim mevcut. Bu oyunun Deluxe sürümü yüzde 90 oranında indirim ile 2 bin TL'den 200 TL'ye düştü. Frogwares tarafından geliştirilen bu oyunun Epic Games mağazasında 5 üzerinden 4,4 puana sahip olduğunu belirtelim. Bu oyunda da Türkçe arayüz ve alt yazı desteği bulunuyor.

Sherlock Holmes Chapter One Fragmanı

Sherlock Holmes Chapter One Nasıl Bir Oyun?

En iyi dedektiflik oyunları arasında yer Sherlock Holmes Chapter One, annesinin ölümnüü araştırmak için bir adaya yolculuk yapan Sherlock'un hikâyesini konu alıyor. Oyunun aksiyon yerine ipucu toplama, şüphelilerle konuşmak ve mantık yürütmek üzerine kurulu olduğunu belirtelim. Dolayısıyla oyun sakin bir tempoda ilerliyor.

Frogwares tarafından geliştirilen oyun açık dünya bir yapıya sahip. Bu nedenle adada özgürce gezebiliyor,ve ana hikâyenin dışında yan görevleri de yapabiliyoruz. Bu, oyunun çok daha keyifli hâle gelmesini sağlıyor. 2021 yılında piyasaya sürülen oyun 77 Metacritic puanına sahip. Ayrıca oyunun Steam'deki bütün incelemelerin çoğunlukla olumlu olduğunun da altını çizelim.

Sherlock Holmes Chapter One 'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-6600 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380

NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380 DirectX: Sürüm 11

Sherlock Holmes Chapter One'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5600 XT DirectX: Sürüm 11

Sherlock Holmes Chapter One Kaç GB?

Sherlock Holmes Chapter'ın yüklenebilmesi için en az 28 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarınızda yeterli miktarda kullanılabilir alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve boş alan miktarını arttırabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Sherlock Holmes Chapter One'ın serinin en iyi oyunlarından biri olduğunu düşünüyorum. İpuçlarını toplayıp şüphelilerle konuşarak vakayı çözmeye çalıştığımız oyunun keyifli bir oynanış sunduğunu söyleyebilirim. Bu arada açık dünya sayesinde adada özgürce gezebilmek oyunu çok daha keyifli hâle getiriyor.