En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! Zirvede 5 Günlük Oyun Var
Steam'de hem küresel çapta hem Türkiye'de en çok satılan oyunlar açıklığa kavuştu. 5 Mart'ta çıkan Slay the Spire 2, dünya genelinde yankı uyandırdı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Slay the Spire 2, 3-10 Mart 2026 tarihlerinde dünya genelindeki Steam kullanıcıları tarafından en çok satın alınan oyun oldu.
- Steam Türkiye'de en çok satılan oyunların başında EA Sports FC 26 geldi.
- Geçen haftanın en çok satılan oyunu Resident Evil Requiem, dünya genelinde üçüncü sıraya, Türkiye'de ise ikinci sıraya geriledi.
Valve, her hafta düzenli olarak Steam'de en çok hangi oyunların satıldığını gösteren liste paylaşıyor. Bu hafta yayınlanan listenin başında ise oldukça şaşırtıcı bir isim yer aldı. 5 Mart 2026 tarihinde piyasaya sürülen bir strateji oyunu, son derece basit bir oynanış sunmasına rağmen listenin ilk sırasında konumlandı.
Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (3-10 Mart 2026)
Steam'in 24 Şubat ila 3 Mart tarihlerini kapsayan yeni çok satılan oyunlar listesine göre Slay the Spire 2, küresel çapta ilk sırada yer aldı. Türkiye özelinde ele alındığında ise en çok öne çıkan oyunun Türk oyuncuların (serinin yeni oyunu piyasaya sürülene kadar) vazgeçilmezi olan EA Sports FC 26'nın zirvede olduğu görüldü.
Dünya Genelinde Steam'de En Çok Satılan Oyunlar
- Slay the Spire 2
- Marathon
- Resident Evil Requiem
- Crimson Desert
- EA Sports FC 26
- Arc Raiders
- Tom Clancy's The Division 2
- Rust
Geçtiğimiz hafta Steam'de en çok satılan oyun, Slay the Spire 2 oldu. Bu oyun, sıra tabanlı bir strateji oyunu olarak ön plana çıkıyor. Oyunda standart kart destesiyle başlıyorsunuz. Her mücadeleyi kazandığınızda yeni kartlar seçip güçleniyorsunuz. Her hamlenizin karşınıza çıkan düşmanlar üzerinde önemli bir etkisi bulunuyor. Başarılı olamazsanız canınız bitiyor ve yeniden başlamak zorunda kalıyorsunuz.
Listenin ikinci sırasında Marathon konumlandı. Extraction shooter türüne sahip oyun, Tau Ceti IV'te geçiyor ve oyuncuları karanlık bir atmosferin içine çekiyor. Bir runner olarak terk edilmiş yerlerde ganimet arıyor, tehlikeli bölgelere gizlice sızıyorsunuz. Bunu yapmaya çalışırken düşman runnerlar da sizin için tehdit oluşturuyor. Onların sizi alt etmesine izin vermeden haritaya gizlenen silah, ekipman ve değerli eşyaları toplamalısınız.
Steam Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar
- EA Sports FC 26
- Resident Evil Requiem
- Slay the Spire 2
- Crimson Desert
- Arc Raiders
- Black Desert
- Marathon
- Rust
3-10 Mart 2026 tarihlerini Steam Türkiye'de en çok satılan oyunların başında EA Sports FC 26 geldi. En gerçekçi futbol oyunları arasında yer alan bu yapım, gerçekçi bir oynanış deneyimi sunmanın yanı sıra çeşitli modlarla da oyuncuların ilgi düzeyini yüksek tutmayı başarıyor.
Zombi oyunları arasında hızla öne çıkan Resident Evil Requiem, listesinin ikinci sırasına yerleşti. Geçtiğimiz hafta hem küresel çapta hem Türkiye'de zirveye yerleşen hayatta kalma oyunu, bu hafta dünya genelinde en çok satılan üçüncü oyun konumuna düşerken Türkiye'de sadece bir sıra geriledi. Leon S. Kennedy ve Grace Ashcroft karakterleri ile oynadığımız bu oyunda zombilere karşı mücadele veriyoruz.
Editörün Yorumu
Geçen hafta Steam'de en çok satılan oyunların beni biraz şaşırttığını itiraf etmem gerek. Resident Evil Requiem'in daha birkaç hafta daha zirveden inmeyeceğini düşünenlerdendim. Marathon'un listede yükseleceğini öngörmek çok zor olmasa da Slay the Spire 2'ye olan ilgi, benim için gerçekten de beklenmedikti.