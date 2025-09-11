Türkçe Destekli Simülasyon Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında Ship Graveyard Simulator kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyun sayesinde hafta sonu boyunca eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Ship Graveyard Simulator Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'de Ship Graveyard Simulator bedava oldu. Bu oyunu dört gün boyunca (15 Eylül 2025) ücretsiz oynayabilirsiniz. Oyunu ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunu indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor. Eğer oyunu beğendiyseniz indirim kampanyasından yararlanabilirsiniz. Ship Graveyard Simulator Steam'de yüzde 93 oranında indirime girdi. Oyun 14,99 dolardan (619 TL) 1,04 dolara (42 TL) düştü. İndirim kampanyası 23 Eylül'de bitecek.

Ship Graveyard Simulator Nasıl Bir Oyun?

Games Incubator tarafından geliştirilen Ship Graveyard Simulator, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda hurdaya çıkarılmış gemilerinin değerli parçalarını sökmemiz ve elde ettiğimiz malzemeleri satmamız gerekiyor. Sökme işlemi için çekiç ve matkap gibi çeştili aletler kullanıyoruz.

Kazandığımız parayla yeni araçlar satın alabiliyor, ekipmanlarımızı geliştirebiliyor ve hatta daha büyük gemilere erişebiliyoruz. Çok basit bir oynanış sistemine sahip olan oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut. 2021 yılının kasım ayında piyasaya sürülen yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Ship Graveyard Simulator Fragmanı

Ship Graveyard Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit / Windows 8 64 Bit / Windows 10 64 Bit

Windows 7 64 Bit / Windows 8 64 Bit / Windows 10 64 Bit İşlemci: Intel Core i3 3.0 GHz

Intel Core i3 3.0 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780

NVIDIA GeForce GTX 780 DirectX: Sürüm 11

Oyunun yüklenebilmesi için en az 10 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Ship Graveyard Simulator Önerilen Sistem Gereksinimleri