Ship Graveyard Simulator, gemi mezarlığı oyunu olarak geçmektedir. İstediğiniz gemiyi seçip denizlere açılma imkanınız bulunmaktadır.

Abdullah Yılmaz - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Basit ama eğlenceli bir oyun olan Ship Graveyard Simulator, gemilerin yapım aşamasından geçen her süreci anlatıyor. Gemi mezarlığından istediğiniz hurda gemileri toplayıp daha sonra tamir etmenizi isteyen oyun basit bir döngüye sahiptir.

Ship Graveyard Simulator İndir

Ship Graveyard Simulator indirdiğinizde karşınıza çıkan ilk şeylerden biri de Türkçe dil desteğinin bulunmaması olacaktır.

Bir geminin tüm detaylarını inceleyen aynı zamanda bu detaylarda yola çıkarak bir gemide neler olmalı? Sorusuna yanıt arayacağınız oyun, orta seviye sistem gereksinimleri içermektedir.

Dünyanın en büyük gemi mezarlığında istediğiniz gemiyi seçin, detaylı bir şekilde tamir edin ve eskisinden daha iyi bir görünüme kavuşturduktan sonra satın. Birçok araba tamir oyunu bulunmaktadır.

Ancak gemi tamir oyunu pek bulunmamakta. Özellikle büyük hatta devasa diyebileceğimiz gemilerin yüzlerce detayı olacak ve tek tek bu detayları gidermeniz gereceketir.

Ship Graveyard Simulator Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5 3.4 GHz

Intel Core i5 3.4 GHz RAM: 12 GB

12 GB Ekran kartı: NVidia GeForce GTX 970

NVidia GeForce GTX 970 Depolama: 20 GB