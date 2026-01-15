4 Bin TL'ye Satılan Oyun iPhone Sahiplerine Sadece 69 TL!

Popüler gerçek zamanlı strateji oyunu Sid Meier’s Civilization 7, yakında iPhone ve iPad kullanıcılarına sunulacak. Şubat 2025'te bilgisayar platformu için piyasaya sürülen yapım, yakında Apple'ın mobil cihazları üzerinden de oynanabilir olacak. İşte ayrıntılar...

Sid Meier’s Civilization 7, Apple Arcade İle Oynanabilecek

Firaxis Games tarafından geliştirilip 2K tarafından yayımlanan Sid Meier’s Civilization 7, 5 Şubat'ta iOS ve iPadOS için çıkacak. Fakat ne yazık ki ücretsiz olmayacak. Öyle ki yalnızca Apple Arcade abonesi olan kullanıcılar tarafından oynanabilecek.

Bilmeyenler için Apple Arcade, kullanıcılara her ay tek bir ücret karşılığında birçok oyunu bir arada sunan bir servis. Bu bağlamda Electronic Arts tarafından sunulan EA Play'e oldukça benziyor. Apple'ın oyun abonelik servisinin aylık fiyatı ise 69,99 TL.

Sid Meier’s Civilization 7 Nasıl Bir Oyun?

Yakında Apple Arcade kütüphanesine eklenecek Sid Meier’s Civilization 7, oyuncuların kendi medeniyetlerini kurup yönettiği bir strateji oyunu olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar uygarlıklarını yönetirken kaynakları kullanır, diplomasi yapar ve yeni teknolojiler keşfederek şehirlerini geliştirmeye çalışır. Ayrıca oyunda başka medeniyetler de var. Bu da bir rekabet ortamı yaratıyor. Rekabet ise eğlenceyi artıran bir faktör.

Sid Meier’s Civilization 7 Fiyatı

Oyun Steam'de 99,99 dolar (yaklaşık 4 bin 300 TL), Epic Games Store'da 2 bin 499 TL'ye satılıyor. Apple Arcade abonesi olmayanların App Store’dan satın alarken kaç para ödeyeceği ise şu an için belirsiz. Aslında uygulama mağazasından satın alınıp alınmayacağı bile bilinmiyor. Bu detayların 5 Şubat'ta belli olması bekleniyor.

