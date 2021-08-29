Signal Özellikleri Artıyor: WhatsApp'ın Sevilen Özelliğini Alıyor!

Gizlilik ve güvenlik konusunda ön plana çıkan anlık mesajlaşma platformu Signal, özellikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Popüler sohbet uygulamasının beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Özelliğe ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Signal Özelliklerinin Arasına Duyuru Grupları da Katılıyor

Gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması olarak bilinen Signal, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin "Duyuru Grupları" isimli bir özelliği test ettiği ortaya çıktı. Yeni özellik sayesinde gruplarda yalnızca yöneticilerin konuşmasına izin verilebilecek.

Yönetici yetkisine sahip olan kullanıcılar, grupların ayarlar kısmından üyelerin mesaj atmasını kısıtlayabilecek. Söz konusu seçenek etkinleştirildiği takdirde grupta yalnızca yöneticiler mesaj gönderebilecek.

Gruplarda çoğu zaman üyeler tarafından çok fazla sayıda mesaj gönderildiğinde dolayı yöneticiler tarafından gönderilen bazı duyuru mesajları görülemeyebiliyor. Yeni özellik ile birlikte gruplarda normal sohbet yerine yalnızca duyuruların yapılabilmesi mümkün hale gelecek. Söz konusu özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak.

Signal'e gelecek özellik aslında popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp Messenger'da yer alan özelliğe oldukça benziyor. Bildiğiniz üzere WhatsApp Messenger'da da yöneticiler istedikleri takdirde üyelerin mesaj göndermesini kısıtlayabiliyor. Buna ek olarak söz konusu özelliğin gizlilik ve güvenlik konusunda ön plana çıkan Telegram'da da bulunduğunu belirtelim.

Duyuru Grupları özelliği, popüler mesajlaşma uygulaması Signal'in Android 5.22 sürümüne eklendi. Söz konusu özelliğe erişebilmeniz için şu anda uygulamanın Android beta programına katılmış olmanız ve 5.22 sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

Gizlilik odaklı mesajlaşma platformunun üzerinde çalıştığı yeni özellik beta sürümde bir süre boyunca test edildikten sonra normal uygulamaya eklenecektir. Söz konusu özelliğin çok yakında tüm kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor.

Uçtan uca şifreleme teknolojisini destekleyen Signal, özellikle WhatsApp Messenger'ın gizlilik sözleşmesini güncelleme kararı almasının hemen ardından büyük bir popülerliğe sahip oldu. Bu kararın ardından platformun kullanıcı sayısında ciddi artış yaşandı.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan anlık mesajlaşma platformuna gelecek yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Duyuru Grupları olarak isimlendirilen yeni özellik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.