Sıradaki Ghost Recon: Breakpoint Güncellemesi, Ocak Ayına Ertelendi

Ghost Recon ekibi sıradaki Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint güncellemesiyle ilgileniyor. Ancak bunun için biraz beklemek durumunda kalacağız. 1.1.0 versiyonlu Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint güncellemesi Ocak ayına kaldı.

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint oyununun Ubisoft tarafından ticari bir başarısızlık olarak nitelendirilmesinden sonra, her şeye rağmen iyileştirme çalışmalarının yapıldığını biliyoruz. Geçtiğimiz ay içerisinde de iki farklı güncelleme ile birçok değişikliğe ve yeniliğe ek olarak yine birçok hata çözümlemeleri yapılmıştı. Ancak halen gidilmesi gereken uzunca bir yol var. Ghost Recon ekibi ise halihazırda sıradaki v1.1.0 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bu güncellemenin 18 Aralık 2019 Çarşamba günü, yani yarın yayınlanması bekleniyordu ama son anda yapılan bir karar değişikliği ile önümüzdeki aya ertelendi.

Ertelenme ile ilgili olarak Reddit üzerinden bir açıklamada bulunan Ghost Recon ekibi, "Aralık Güncellemesi içeriğinde sıradaki TU 1.1.0'ın 18 Aralık tarihinde yayınlanacağını duyurmuştuk. Geliştirme ekibinin dikkatli değerlendirmesi sonrasında, kalitesini sağlama almak için çıkışını Ocak ayının sonraki yarısına ertelemeyi seçtik." yorumunda bulundu ve devam etti. "Hedefimiz gösterişli içerik ve anlamlı hata çözümlemeleri sunmak, bunu yapmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Yani Terminator Live Event ve hata çözümlemeleri yeni yılda gelecek."

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint konusu

Bizi Güney Pasifik dolaylarına götürecek olan Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint oyununda, özel kuvvetlerden Yarbay Anthony "Nomad" Perryman rolündeyiz. Konunun merkezindeki Skell Technology ile ilgili olarak yaşanan krizin çıkış noktasını öğrenmek için şirketin evi olan Auroa adasına bir ziyarette bulunacağız. Bu ziyaretimiz, bizi eski ekip arkadaşımız Cole D. Walker ve beraberindeki Wolves topluluğu ile karşı karşıya getirecek olan olayların da başlangıcı olacak.