Skype'daki Açık Nedeniyle Çağrılar Otomatik Yanıtlanıyor

Skype'ın Android sürümünde ilginç bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Skype'ın Android uygulamasını kullanan kişilerin bazıları gelen çağrıların otomatik olarak cevaplandığını fark etti.

Skype'ı iş amaçlı kullanıyorsanız, telefonunuza dikkat etmenizde fayda var. Gelen çağrılar otomatik olarak cevaplandığı için uygun olmadığınız bir anda kendinizi görüşmenin içerisinde bulabilirsiniz. Skype'ın ayarlar kısmında "gelen aramaları otomatik olarak yanıtla" isminde bir seçenek bulunuyor ancak bu seçenek güvenlik açığı yüzünden çalışmıyor.

Ocak ayında Microsoft'un destek forumunda ortaya çıkan bu açık, halen kapatılmadı. Bazı kişiler forum üzerinden birkaç öneride bulundular ancak bu öneriler de işe yaramadı. Kullanıcıların önerdiği ancak başarısız olan yöntemler şu şekilde; ö nbelleği temizlemek, verileri silmek ve uygulamayı yeniden yüklemek.

Sorunu yaşayan bazı kullanıcılar akıllı saatlere suç attı. Forum üzeride geçen konuşmalarda akıllı saatler kapatıldığında çağrıların otomatik olarak cevaplanmadığı ortaya çıktı ancak konunun ne kadar doğru olduğu bilinmiyor.

Microsoft Açıklama Yaptı: "Çalışıyoruz"

Microsoft yetkilileri forum üzerinden yaptıkları açıklamada sorunun üzerinde çalıştıklarını ifade ettiler. Bazı forum kullanıcıları sorunun en son yayınlanan beta güncellemesi ile çözüldüğünü öne sürdü. Microsoft'un ileride nasıl bir yol izleyeceği hakkında bir bilgi bulunmamakta. Sorun hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!