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Snapchat Spectacles 150 Bin Kullanıcıya Ulaştı

Snapchat'in Gözlüğü Spectacles 150 Bin Kullanıcıya Ulaştı
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Gökhan Abay
Gökhan Abay Sosyal Medya

Snapchat'in geçtiğimiz dönemlerde çıkardığı Spectacles gözlüğünden yeni haberler var. Pek çok kişinin tahmininden daha yavaş bir hızda satılan Spectacles, bugüne kadar 150 bin kullanıcıya ulaştı.

Snapchat'in CEO'su Evan Spiegel, katıldığı bir zirvede Snapchat'e ait bazı güncel bilgileri paylaştı. Şirketin çıkardığı Spectacles gözlüğünden söz eden Spiegel, bugüne kadar 150 bin adet sattıklarını duyurdu. Bu duyuruyu yaparken Spiegel ilginç bir kıyaslamaya da imza attı. Genç CEO, Spectacles ve orijinal iPod satışlarını birbiriyle karşılaştırarak herkesi şaşırttı.

Bu kıyaslamayı yapmasının nedeni elbette ürünün çok yeni olduğunu vurgulamak. Ancak günümüzde teknolojinin ne kadar hızlı dağıldığı göz önüne alındığında bu biraz başarısızlığı gizleme dürtüsü gibi duruyor. Öte yandan Spiegel, gözlüğün başka cihazlarla da etkileşim kurabilmesi için yeni bir donanım bölümü inşa ettiklerini vurguluyor. 

Geçtiğimiz yıldan bu yana satışların bu denli düşük kalmasının bir başka nedeni daha var. Hatırlayacak olursanız Snapchat, gözlüğünü satmak için çeşitli noktalarda otomatlar ve kamyonlar gezdiriyordu. Bu yeni bir pazarlama stratejisiydi ve kısa sürede viral olmayı başardı. Hal böyle olunca insan düşünmeden edemiyor, Snapchat'in bu taktikleri bilinçli mi yapılıyor? 

Spiegel, şirketin bir sonraki gözlüğü hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak daha önce çıkan söylentilerde şirketin artırılmış gerçeklik teknolojisine uyumlu bir gözlük ürettiği söyleniyor. Bekleyip göreceğiz.

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ETİKETLER: snapchat Snapchat Spectacles Spectacles

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